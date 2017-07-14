HABER KIBRIS

3 yıl boyunca buluşamayınca Tinder devreye girdi

14/07/2017

3 yıl boyunca buluşamayınca Tinder devreye girdi
ads

Tinder 3 yıl önce eşleşen ancak bir türlü buluşmayı başaramayan ikili için devereye girdi.

  •  

    ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Josh Avsec ve 21 yaşındaki Michelle Arendas 2014'te popüler mobil çöpçatanlık uygulaması Tinder üzerinden konuşmaya başladı. 

     

  •  

    İlk mesaj o yılın Eylül ayında Josh'dan geldi. Michelle, Josh'un mesajına yaklaşık iki ay sonra cevap verdi. 

     

  •  

    Birbirlerine 'yoğun programlarından' dolayı sadece üç ayda birer cümle yazabilen iki gencin konuşmalarının ekran görüntülerinin sosyal medyada yer alması ikiliyi bir anda internet dünyasının gündemine getirdi. 

     

  •  

    Sosyal medyada adeta günün konusu olan ikili için Tinder devreye girdi. 

     

  •  

    Tinder, ikilinin tanışması için onları bedava Hawaii tatiline göndermeye karar verdi.



TAGS: tinder, evli, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems