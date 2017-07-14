3 yıl boyunca buluşamayınca Tinder devreye girdi
14/07/2017
Tinder 3 yıl önce eşleşen ancak bir türlü buluşmayı başaramayan ikili için devereye girdi.
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ABD'de yaşayan 22 yaşındaki Josh Avsec ve 21 yaşındaki Michelle Arendas 2014'te popüler mobil çöpçatanlık uygulaması Tinder üzerinden konuşmaya başladı.
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İlk mesaj o yılın Eylül ayında Josh'dan geldi. Michelle, Josh'un mesajına yaklaşık iki ay sonra cevap verdi.
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Birbirlerine 'yoğun programlarından' dolayı sadece üç ayda birer cümle yazabilen iki gencin konuşmalarının ekran görüntülerinin sosyal medyada yer alması ikiliyi bir anda internet dünyasının gündemine getirdi.
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Sosyal medyada adeta günün konusu olan ikili için Tinder devreye girdi.
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Tinder, ikilinin tanışması için onları bedava Hawaii tatiline göndermeye karar verdi.