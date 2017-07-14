3 yıl boyunca buluşamayınca Tinder devreye girdi

İlk mesaj o yılın Eylül ayında Josh'dan geldi. Michelle, Josh'un mesajına yaklaşık iki ay sonra cevap verdi.

Birbirlerine 'yoğun programlarından' dolayı sadece üç ayda birer cümle yazabilen iki gencin konuşmalarının ekran görüntülerinin sosyal medyada yer alması ikiliyi bir anda internet dünyasının gündemine getirdi.