3. Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Açıklama

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Sönmezler Ocağı’nı ziyaret etti, Kıbrıs konusunda bilgilendirdi.

Sönmezler Ocağı yetilileri ziyarette, 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’ndan Kıbrıs konusunda bilgilendirme istedi.

Eroğlu da, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs konusundaki görüşmelerin 2016 yılında sona ereceğini söylediğini ancak ucu açık şekilde devam ettiğini belirtti.

Rum tarafında görüşmelerin uzaması kaygısının bulunmadığını kaydeden Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafının ise şu ana kadar görüşmelerden bir kazanç sağlamadığını söyledi.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylemleri ile Kıbrıs Türk halkını ikiye ayırdığını belirterek, Cumhurbaşkanının söylemlerini doğru bulmadığını kaydetti.

Türk tarafında herkesin yaşayabilir bir çözüm taraftarı olduğunu, ancak bunun tavizler vererek yapılamayacağını söyleyen Eroğlu, taviz vermenin sadece Rum tarafının beklentilerini artırdığını belirtti.

Eroğlu, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün nedeninin BM ve AB olduğunu kaydetti ve kendi kendimizi suçlama hastalığından vazgeçmemiz lazım” dedi.

Eroğlu, “Kıbrıs’ta bir anlaşma istiyoruz. Anlaşmanın koşullarını Rumlar değil biz koyacağız ortaya. İsteklerimiz var. İnşallah aklıselim hareket edilir. Garantilerden taviz veremeyiz. Dönüşümlü başkanlıktan taviz veremeyiz. Delegasyonlardan birinci hukuk olmasından taviz veremeyiz. Yapılması gereken çok şey vardır. Ama zaman limiti koyma zamanı gelmiştir”diye konuştu.

Sönmezler Ocağı yetkilileri daha sonra 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun rozet taktı.