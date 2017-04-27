''3. yol''

Spor müsabakalarının skor tabelası olmadan oynandığını…

Müsabaka devam ederken neyin sayı kazandırdığının bilinmediğini…

Maç ve hatta sezon sonunda da seyircilerin değerlendirmesiyle de maçı ve ligi hangi takımın kazandığının açıklandığını düşünün.

Yok, daha neler lafı nereye bağlayacaksın demeyin.

Bizim coğrafyamızda siyaset böyle bir oyun değil mi?

Hele hele bizde.

Unutulup giden, ölçülemeyen ve ölçülmeyen vaatlerle geçen bir 4-5 yıl.

Sonrasında da kazananın ‘’seyircilerin’’ katılımıyla sezon sonunda belli olduğu bir oyun siyaset.

Seçilmesi zor ama kendisi kolay bir iş ve ekmek kapısı siyaset.

Spor müsabakasında uygulansa ‘’seyirci’’ tarafından anlamsız olan bu adı konmamış davranışlardan oluşan kurallar zinciri siyasette olunca niye aptalca olduğu düşünülmüyor?

Seyirci de şikâyetçi ama bunun farkında bu oyuna katılımı ile devam dedikçe de demokrasi mi olmuş oluyor.

Seçilmiş olunan dönem içinde diğer bir deyişle ‘’müsabaka’’ devam ederken Başbakanın ve Bakanların icraatının ölçülebilir bir takibi var mı?

Bakanlar bürokratlarının, Başbakan da Bakanların performansını nasıl takip ettiklerini hiç düşündünüz mü?

Ya da belki daha doğru soru takip edip etmemeye istekli olup olmadıklarını hiç düşündünüz mü?

Siyaset bir iddia ortaya koyup halka hizmet için sabırla sebat etmeyi gerektirmelidir. Yasama ve yürütmeye seçilenin öncesine dayanan bir birikim ve hazırlıkla ‘’geldi, yaptı değiştirdi’’ dedirtebileceği çalışılmış bir plan ve iştahla görevine sarılmasını gerektirir.

Diğer bir deyişle politikacı olmak seçilmesiyle beraber icra edilmesi de zor bir görev olmalıdır. Bizde ise doğal olarak işin kolay olduğu aşikâr olduğundan dolayı seçilme safhasındaki gördüğü talepten dolayı zor olduğu düşünülüyor.

Tüm bunları bana Asya’daki bazı devletlerde Başbakan, bakan ve bürokratları içine alan ölçülebilir, şeffaf ve performansa dayalı ikramiye sistemi kullanılmaya başladığıyla ilgili okuduğum bir haber düşündürttü.

Evet, yanlış okumadınız.

Uluslararası şirketlerde olduğu gibi ülkenin performansına göre üst sınırlaması olmakla beraber büyük rakamlara varabilecek bonus sistemini getirmişler Başbakan, Bakan ve üst düzey bürokratlara.

Yabancı sermaye girişi, GSMH’deki büyüme ve işsizlik oranını kademelendirerek işin içine eğitim ve sağlık hizmetlerini de ekleyerek bayağı bildiğimiz bonus sistemi geliştirmişler ve kamuoyuna duyurmuşlar.

Örneğin, işsizlik oranını genel değil, nüfusun gelir dağılımına göre en alt 20%’lik kısmındaki işsizlik oranını düşürmeyi hedef koymuşlar.

Siyasette başarı ile başarısızlığın sübjektif tarafı olduğu gibi ölçülebilir taraflarının da olmasını sağlamak mümkün.

Asya’da yapılanan etik olup olmadığını tartışabiliriz ama Asya bugün çekim alanı olduysa inanın bu tür uygulamaların da etkisi var.

Biz de bir yerden bize uygun yeni uygulamalarla başlayacaksak bunları dikkate almamız lazım.

‘’Çözümsüzlük çözümdür’’ ya da ‘’ille de anlaşma’’ sloganlarının ‘’tescil’’ edilmesinden sonra ne yapacağımıza bakarız diye bir anlayışla bir yere varamayacağımızı kabullenmemiz lazım.

Artık inkâr sürecinden çıkıp ‘’3. yola’’ girmemiz gereklidir.

‘’3. yol’’, artık her şeyiyle bildiğimiz mevcut şartlar altında kendi modelimizi yaratma yolunu bulmaktır.

Hep zamanının ötesinde olmaya hevesli Özal, 35 yıl önce bizim için serbest bölge en iyi model demişti. Doğru ya da yanlış enine boyuna tartışmadan karşı çıktık. Buna benzer ezber bozucu yaklaşımların tartışılmasına artık büyük bir ihtiyaç vardır.

Düşünebileceğiniz en büyük ve en uluslararası şirket ile direk olarak Kuzey Kıbrıs’ta yerli bir ortak aracılığıyla anlaşma yaparak üretim yaptırmanın yolunu bulan ve açılmasına öncülük eden biri olarak bunu söyleyebilirim.

yol mümkündür, yeter ki siyaset anlayışı ve siyasetçiden başlayarak toplumsal bir değişim sürecine girip çerçevenin dışından düşünmeyi göze alalım. Devletler nezdinde değil birebir uluslararası şirketlerle de temas kurmayı deneyelim.

Yaptık biliyorum.