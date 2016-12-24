30 yaşından sonra bunları asla tüketmeyin!

Uzmanlar, yetişkinlerde ortaya çıkan sağlık problemlemlerinin önemli kısmının beslenme kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, özellikle yemekten kaçınılması gereken 13 besini açıkladı.

Özellikle, 30'lu yaşlarda vücutta fark görülmese de, asla tüketilmemesi gereken besinler neler?

1- Aromalı yoğurt

Yaşlanmayı yavaşlatmak istiyorsanız, içerisinde bolca şeker olan aromalı yoğurtların yerine sade yoğurt tercih etmelisiniz. Bunun yanı sıra, ketçap ve ekmekten de uzak durmalısınız.

2- Kahvaltıda hamur

Son araştırmalara göre, hamurdan uzak durarak, günlük kalorinin yüzde 17 ya da 21'sine şekerli gıdaların neden olduğu kalp hastalıkları riskini ortadan kaldırabilirsiniz.

3- Protein bar

Sağlıklı ürünlerle fit kalmak isteynlerin, protein ağırlıklı gıdalardan 30'lu yaşların ardından uzak durması gerekiyor.

4- Kremalı bisküvi

Karın bölgesinde yağlanma yapan kremalı ürünler, 'göbek' problemleri olanların tüketmemesi gerekiyor.

5- Açma ve beyaz ekmek

Beyaz ekmeğin içerisinde maddeler, kırışıklık karşıtı kollajenlere zarar vererek yaşlanmanızı hızlandırır

6- Kremalı kahve

Kahve ile birlikte tüketilen krema da çok sağlıklı değil. Vücudu fazla yağlandıran krema, kolestrolü de yükseltiyor.

7- Şekersiz atıştırmalıklar

30'lu yaşların ardından alınan kiloların kaynağı, karaciğer fonksiyonlarındaki sorundan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, toksin oluışmasına neden olan tatlandırıcılardan uzak durmalısınız

8- Margarin

Katı bileşen olan margarin, kalp rahatsızlıkarıunın da tetikçisi.Ayrıca ciltte hasara neden olan margarin kırışıklıkları da artırır.

9- Paketlenmiş tereyağlı mısır

Trans yağ kullanılarak yapılan patlamış mısır, kalp hastalıkları riskini de artırıyor.

10- Salam, sosis

Salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar, özellikle erkeklerde ciddi problemlere neden oluyor

11- Cips

Sodyum oranı yüksek olan cipsler, yüksek kan basıncına da neden oluyor.

12- Kola

Özel bir bileşimden oluşan kola, kadınlar da kısırlık etkisinin yanı sıra, erkekler üzerinde de olumsuz etkileri mevcut