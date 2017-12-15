300 Yıllık Kıbrıslı Yalısı Satışta

ABD merkezli uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi ERA Gayrimenkul, Üsküdar’daki eski Küçüksu Plajı’nın yanında bulunan ve 64 metrelik cephesiyle ünlü olan Kıbrıslı Yalısı’nın satış hakkını elde ettiğini açıkladı. Harem ve selamlık kısımlarından oluşan yalı 64 metrelik deniz cephesi ile dikkat çekiyor. İçerde, biri merkezde, ikisi kenarlarda olmak üzere, deniz ve kara cephelerini alan üç büyük sofası bulunan yalının satışı hakkında görüşlerini belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, “İstanbul’da Boğaz’a en geniş cephesi olan bu tarihi yalının satış işlemleri için firmamıza gösterilen teveccüh karşısında çok mutluyuz. Geçmişten günümüze çok önemli devlet ve sanat insanlarını ağırlayan yalı, eşsiz manzarası ve konumu ile yeni sahiplerine eşsiz bir hayat sunacak” dedi.

Gerçekleşecek satışın sıra dışı olmasının en önemli nedeninin yalının mali değeri olmadığını belirten Atalay, “Bu yalının Türkiye için bir kültür mirası olduğunun bilinciyle gerçekleştireceğimiz satış işleminde geçmişten bugüne malikleri tarafından çok dikkatli bakılan yalının yeni sahipleri tarafından da aynı özenle bakılıp bakılmayacağı olacaktır” diye konuştu.

Yaklaşık 60 milyon dolar değer biçilen yalı 18. YY’da I. Abdülhamid tarafından Sadrazam Mehmed İzzed Paşa için yaptırılmıştı. 1840’da üç farklı sultana sadrazamlık yapmış olan Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa tarafından satın alınan yalı İmparatoriçe Eugenie, Irak Kralı II. Faysal, Şair Yahya Kemal Beyatlı gibi önemli isimlere ev sahipliği yaptı.