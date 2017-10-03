32. kattan katliam: Saldırgan multi-milyarder mi?

Las Vegas’taki konser, 64 yaşındaki Amerikalı saldırganın bir otelden açtığı ateşle kana bulandı. Konser alanına 32’nci kattaki odasından ateş açan saldırgan, 58 kişiyi öldürdü, 515'ten fazla yaralı var. Daha önce Lockheed Martin’de iç denetçi olarak çalışan emekli saldırganın odasında intihar ettiği belirtilirken yanında 10’dan fazla tüfek ele geçirildi. Saldırı, ABD'deki en büyük silahlı katliam olarak tarihe geçti.

ABD’nin kumarhaneleriyle ünlü eğlence merkezi Las Vegas kenti korkunç bir katliama sahne oldu. Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki bir konsere gidenlerin üzerine bu binanın 32’nci katındaki otel odasından otomatik silahla ateş açıldı. Olay yerel saatle dün gece 22.00 sıralarında meydana geldi. Saldırı sırasında konser alanında 22 bin civarında insan bulunuyordu. ABD tarihinin en büyük silahlı katliamı olduğu belirtilen saldırıda en az 58 kişi hayatını kaybetti, 515'ten fazla kişi de yaralandı.

Ölenler arasında o sırada görevde olmayan iki polis de bulunuyor. Las Vegas polisi, failin 64 yaşındaki Amerikalı Stephen Paddock olduğunu açıkladı. Saldırgan, odasında ölü bulundu. “Şahsın biz girmeden önce kendini öldürdüğünü düşünüyoruz “ diyen Clark County Şerifi Joseph Lombardo, “Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. ‘Yalnız kurt’ dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz” diye konuştu.

KIZ ARKADAŞI YURTDIŞINDAYMIŞ

Olayın hemen ardından polis, saldırgan Stephen Paddock'un Mandalay Bay Oteli’ndeki odasında kaldığı tahmin edilen 62 yaşındaki kız arkadaşı Marilou Danley'in peşine düştü. Ancak bir süre sonra Danley'in yurtdışında olduğu belirlendi. Polis, kadının olayla ilgisi olmadığını duyurdu.

PERŞEMBE GÜNÜ ODA TUTMUŞ

Las Vegas polisi, saldırgan Stephen Paddock’un Mandalay Bay Oteli’ndeki odasında arama yaptı. Odada çok sayıda silah bulundu. Polis, 64 yaşındaki saldırganın Nevada Eyaleti sakini olduğunu söyledi. Şerif Lombardo, “Bu adamın inanç sistemini bilmiyoruz. Tuttuğu otel odasında çok sayıda ateşli silah bulduk” dedi. Daha sonra polis, odada fazladan 10 tüfek bulunduğunu açıkladı. Paddock’ın geçtiğimiz perşembe günü büyük bir otel odası tuttuğu sanılıyor.

EMEKLİLER SEMTİ SAKİNİ

Stephen Paddock, Las Vegas’tan 1.5 saat uzaklıktaki Mesquite semtinde oturuyordu. 2015 yılında emeklilerin yaşadığı bu semtte 369 bin dolara ev satın almıştı. Burada, 62 yaşındaki Marilou Danley ile birlikte yaşıyordu. Av ve balıkçılık lisansı ile pilot brövesi bulunan Stephen Paddock şimdiye kadar herhangi bir suç eylemine katılmamıştı, sicili temizdi. Bir ara havacılık ve silah şirketi Lockheed Martin’de iç denetçi olarak çalışan Paddock, Mesquite’de bir bina yönetiminde görev almıştı. Paddock’un sosyal medya hesaplarının bulunmaması da dikkat çekti.

KARDEŞİ: KUMAR OYNARDI

Amerikan CNN’in haberine göre Stephen Paddock’un ikametgâhı Nevada Eyaleti'ne bağlı Mesquite kenti. Bu kent Las Vegas’ın 130 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Yetkililer ayrıca Stephen Paddock’ın bu bölgede ne kadar süredir yaşadığını da bilmediklerini ifade etti. Saldırganın erkek kardeşi Eric Paddock, haberlerin aileyi şoke ettiğini söyledi. İngiliz Reuters’a telefonla konuşurken sesi titreyen Paddock, “Dehşete düştük. Şaşkınız. Kurbanlara taziyelerimizi iletiyoruz. O silahları hangi cehennemden almış? Aracıyla gider Las Vegas’ta kumar oynar, burritos yerdi. Dini ya da siyasi bir bağlantısı da yoktu" dedi.

MULTİ-MİLYARDER İDDİASI

Kardeşinin emlâk sektörüne yatırım yapan bir multi-milyarder olduğunu söyleyen Eric Paddock, kardeşinin son dönemde ekonomik sorunlar yaşadığına dair bir bilgisi olmadığını da sözlerine ekledi.

Stephen Paddock’un birkaç yıl önce öldüğü belirtilen babası Benjamin Hoskins’in 1969’dan 1977 yılına kadar FBI’ın ‘çok en çok aranan kişiler listesi’nde olduğu ortaya çıktı.

'SAF BİR KÖTÜLÜK'

ABD Başkanı Donald Trump dün katliamla ilgili konuşmasında saldırının 'saf bir kötülük eylemi' olduğunu söyledi. “Birlik ve barışı bulmak üzere tüm ulus için dua ediyoruz” diyen Donald Trump, yarın Las Vegas’ı ziyaret edeceğini söyledi. Trump şöyle devam etti: “Kayıplarımızın sonrasında bayrağımızın yarıya indirilmesi emrini verdim. Ve çarşamba günü de burada kurbanların aileleri ve olaya ilk müdahale eden görevlilerle bir araya geleceğiz. Bizi inancımız ailelerimiz ve ortak değerlerimiz birleştirmektedir. Bu korkunç vahşet karşısında büyük bir öfke yaşıyor olsak da bizi tanımlayan şey öfke değil sevgidir.”

Trump konuşmasında saldırıyı üstlenen DEAŞ terör örgütünden hiç bahsetmedi.

HAVAİ FİŞEK SESİ GİBİYDİ’

- KATLİAM, 3 gün sürmesi planlanan “Route 91 Harvest” adlı bir country müzik festivalinde yaşandı. Fransız AFP’nin haberine göre saldırı Jason Aldean sahnede olduğu sırada performansı son ermek üzereyken gerçekleşti. Görgü tanıkları dehşet anlarını şöyle aktardı:

- Yerel Las Vegas Sun gazetesine konuşan Joe Pitz, “Harika vakit geçirdiğimiz konseri izliyorduk, sonra havai fişek sesi gibi sesler duyduk. Bunun ateşlenen bir otomatik silah olduğunu tahmin ettim ama havai fişek gibi ses çıkarıyordu” dedi.

- Reuters’a konuşan Steve Smith adlı tanık, dehşeti şöyle anlattı: “Havai fişek sesi gibiydi. İnsan yere düşüyordu. Bu böyle devam etti. Belki bir seferde 100 el atış oldu. Sanki silahını yeniden doldurup, ateşe devam ediyor gibiydi.”

- CNN televizyonuna konuşan Monique Dekerf, “Sanki camlar kırılıyormuş gibi bir ses duyduk. Ne olup bittiğini görmek için etrafa baktığınızda silah seslerini duyuyordunuz. Bir an için ‘Tamam iyiyiz, daha fazla ateş yok’ diye düşündüğünüzde, yeniden başlıyordu” dedi.

- Las Vegas Review-Journal gazetesine konuşan Ivetta Saldana dehşeti, “Bir korku gösterisiydi. İnsanlar ayakta duruyordu, sonra birer birer yere devrildiler” diye anlattı.

TÜRKİYE’DEN BAŞSAĞLIĞI

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Twitter’dan paylaştığı mesajında, “ABD’nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk milleti adına başsağlığı diliyorum” dedi.

- Twitter'dan “Bu korkunç, menfur saldırıyı nefretle, şiddetle kınıyoruz” mesajını paylaşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak ABD ile her türlü şiddet, saldırı ve terör konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde olacağımızı özellikle ifade etmek istiyoruz."

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kınama mesajını Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaştı. Çavuşoğlu mesajında, “ABD’nin Las Vegas kentinde meydana gelen menfur saldırıyı kınıyor, ABD yönetiminin ve halkının acısını paylaşıyoruz” ifadesine yer verdi.

DEAŞ ÜSTLENDİ

- Las Vegas’taki katliamın ardından terör örgütü DEAŞ saldırıyı üstlenirken Stephen Paddock’un aylar önce İslamiyet’e geçtiği iddia edildi.

- Amerikan yönetimi ve FBI ise DEAŞ bağlantısını reddetti.

- CIA ise DEAŞ’ın saldırıyı üstlenmesinin ardından “Gerçekler ortaya çıkana dek alelacele sonuca varılmaması” uyarısı yaptı.

KIL PAYI DEĞİL BU KEZ TAM GÖBEĞİ

- Trabzonspor yöneticisi ve Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın olay yerinde olduğunu açıkladı. Aydın tweet mesajında “Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kıl payı derken bu sefer Las Vegas’ta tam denk geldim. :( Şimdilik iyiyim” dedi.

ORLANDO’DA 49 KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

m OLAY, Amerikan tarihinde kurban sayısının en fazla olduğu silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl Florida'nın Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği Pulse adlı bara yönelik saldırıda 49 kişi ölmüştü.