33 gence kırsal kesim arsası verildi

Başbakan Hüseyin Özgürgün, İsviçre’nin Crans -Montana kasabasında devam eden müzakerelerde Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Güzelyurt ve Mesarya’yı içeren bir öneri sunmasıyla ilgili olarak “Biz KKTC’nin topraklarını pazarlığa açmıyoruz. Kimseye verecek değiliz” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs müzakerelerinin yarım asra yakındır sürdüğüne işaret ederek, mücadelenin devam ettiğini, Rum-Yunan ikilisi Enosis’i gerçekleştirmek, Kıbrıs Türk halkının da topraklarına sahip çıkmak ve var olmak için mücadele verdiğini vurguladı.

Başbakan Özgürgün, kırsal kesim arsalarının dağıtılması amacının gençlerin bulundukları yerleşim birimlerinde topraklarına ve devlete sahip çıkmaları olduğunu ifade etti.

Aslanköy’den 12, Kurudere’den 18 Nergisli’den 5 olmak üzere 33 gemce kırsal kesim arsası hak sahipliği belgeleri Aslanköy’de düzenlenen törenle verildi.

Törene Başbakan Hüseyin Özgürgün, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milletvekilleri Ahmet Kaşif, Ersin Tatar ve Hakan Dinçyürek katıldı.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren törende yaptığı konuşmada, UBP-DP hükümeti kurulduğu gün Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “bölge bölge dolaşın proje üretin, uygulamaya çalışın, eksik gedik ne varsa toparlayın” talimatıyla birlikte projeler üretmek, yasaları tadil etmek ve yarınları hazırlamak yönünde büyük gayret sarf ettiklerini, bir çok projeden birinin de kırsal kesim arsaları olduğunu söyledi.

Evren, arsa dağıttıkları için eleştiri aldıklarını belirterek, köylerdeki gençlerin köylerine ve köklerine sahip çıkmaları için arsaları dağıttıklarını, köylere sahip çıkmanın topraklara sahip çıkmak olduğunu kaydetti.

Evren, hak sahipliliği belgelerinin sahiplerine hayırlı olması dileğinde bulundu.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de konuşmasında, havanın sıcaklığına dikkat çekerek, çalışmanın ve hizmetin zamanı yeri olmadığını, İçişleri Bakanlığı ve bürokratlarının çalışmaları sonucunda ortaya çıkan belgelerin hak sahiplerine verildiğini belirtti.

Özgürgün, İçişleri Bakanlığı bürokratlarının yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayarak, hedeflerinin, gençlerin ülkesine toprağına sahip çıkması olduğunu, bunun gerçekleşmesi için de devletin bir şey vermesi, elini uzatması gerektiğini, arsaların da bu anlamda verildiğini söyledi.

Özgürgün, arsaları verirken hak sahibi gençlerden de bulundukları yerlere, topraklarına ve devlete sahip çıkmalarını istediklerini ifade etti.

Özgürgün, bugün Kıbrıs’ta bir dava, bir mesele bulunduğunu, bu davanın toprağa sahip çıkma davası olduğunu bir tarafın “ada Yunan adasıdır Yunanistan’a bağlayacağım” diyerek Enosis ilan ettiğini, diğer tarafın ise “ hayır ben sana böyle bir şeye izin vermeyeceğim” diyerek gençleriyle geleceğiyle toprağına sahip çıktığını kaydetti.

Özgürgün Kıbrıs müzakerelerinin 48 yıldır devam ettiğini, zihniyetin değişmediğini Rum tarafının kendisini Kıbrıs’ın tek hakimi olarak gördüğünü Kıbrıs Türk halkının ise var olma mücadelesi verdiğini vurgulayarak,” Biz bu topraklarda Türklüğün, Kıbrıs Türk halkının sonuna kadar var olacağını bu mücadelenin de sonuna kadar devam edeceğini söylüyoruz. Biz topraklarımızdan taviz vermeyeceğimizi söylüyoruz” dedi.

Özgürgün, bugün Anastasiadis’in Güzelyurt dahil tüm Mesarya’yı isteyen bir öneriyi masaya koyduğunu ifade ederek, “Biz O’na defalarca söyledik. Biz KKTC topraklarını pazarlığa açmıyoruz. Biz KKTC’ topraklarını kimseye verecek değiliz. KKTC gençleriyle, aydınıyla köylüsüyle çiftçisiyle toprağına sahip çıkacak” dedi.

Özgürgün, hükümete geldiklerinden beri, köylüye, çiftçiye ve hayvancıya yaklaşımlarının toprağa sahip çıkmaları yönünde olduğun bu anlamda tüm desteği hayvancıya çiftçiye ve köylüye verdiklerini vurguladı