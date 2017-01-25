33 Personel Daha Alınacak

KTAMS, Merkezi Cezaevi’nde yaşanan sıkıntıların çözülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı ile anlaşmaya vardı

KıbrısGazeytesi/Elmas TOKAY

İçişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Merkezi Cezaevi’nde personel eksikliğinden kaynaklanan sıkıntıların çözülmesi konusunda anlaştı. Varılan uzlaşıya göre, bakanlık cezaevine yeni personel alınması konusunda gerekli adımları atacak.

KTAMS, örgütlü bulunduğu Merkezi Cezaevi’nde yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle geçtiğimiz akşam yaptığı şok eylem sonrasında bakanlık ve sendika yetkilileri toplanarak sorunları konuştu.

Özellikle hastaneye yatırılan mahkumlarla birlikte gönderilen gardiyanlar nedeniyle Merkezi Cezaevi’nde personel sayısı azaldığı için sıkıntı yaşanıyordu. Özelikle hastaneye yatırılacak olan mahkumlar için başka vardiyadan gardiyan çağrılacak. Sorunun temelli çözümü için ise yeni gardiyan alımı için 33 kişilik münhal açılması kararlaştırıldı.

