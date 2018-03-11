Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs’a Avrupa’dan getirilecek bütün turistlerin sağlığını Yakın Doğu Üniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastaneleri güvencesi altına alan uluslararası anlaşmanın 5 kıtadan 180’den fazla ülkeyi bir araya getiren ve turizm borsası olarak kabul edilen ITB Berlin’de imzalandığı bildirildi.

Anlaşma kapsamında 15 farklı Avrupa ülkesinden 350 binden fazla turist sigortaları ile sağlık hizmeti alabilecek.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu başkanlığında gerçekleşen imza törenlerinde konuşan Dr. Ahmet Savaşan, genel olarak turistlerin destinasyon tercihlerini etkileyen unsurların doğal çevre, tarihi ve kültürel çekicilik, eğlence ve spor aktiviteleri,gezilecek alanlar, mutfak kültürü, konaklama ile alışveriş olanakları yanısıra sağlık imkanları olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs’ın her geçen yıl daha fazla nitelikli turistler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Savaşan, “Bakanlığımız ve sektörümüzle birlikte çalışmaya ve ülkemize gelen turistlere ihtiyaç duymaları halinde yüksek standartta sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ortak hedefimiz KKTC ekonomisini turizmin katkısıyla büyütmek ve ülkemize katmadeğer yaratmaktır” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs turizminin emin adımlarla gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmada, ülke turizminin gelişmesi ve ekonominin güçlenmesi için bu alanı desteklemeye kararlı olduklarını ifade etti.

Ataoğlu, ülkede mevcut turizm çeşitleri yanısıra yeni alternatiflerin de gelişmesi ve turizmin bütün yıla yaygınlaşması için çalışmaların arttırılarak devam ettiğinin altını çizdi.