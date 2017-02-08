Simit ve çayla kahvaltı yapanlar dikkat!

Kahvaltı yapmamak, iş yaşamındaki verimliliği azaltıyor. Ancak birçok çalışanın pratik olması açısından simit ve çayla kahvaltı ettiğini görüyoruz. Peki bu tip bir kahvaltı faydalı mı? Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan simit-çay ikilisinin tutkunlarına önemli uyarılarda bulundu.

Kahvaltı etmeden güne başlamak, dikkat dağınıklığına neden olurken yetersiz yapılan bir kahvaltı da enerjimizden çalıyor. Peki sabahları simit-çay sevenler yeterli besleniyor mu? İşte cevabı…

Çalışan insan için enerjik olmak, gün içinde verimlilik açısından oldukça önemli. Enerjik olmanın yolu ise; kahvaltı öğününe özen göstermekten geçiyor. Bütün uzmanlar günün en önemli öğününün sabah kahvaltısı olduğunu söylüyor. Akşam yemeğini saat 19.00-20.00 civarında yediğimiz düşünülürse, sabah 7.00-8.00'e kadar midemize 11-12 saat boyunca hiçbir şey girmiyor. Sindirilip kana gelen besin öğelerinin düzeyinin düştüğü, bedenin açlık durumunda olduğu sabah saatlerinde hiçbir şey yemeden evden çıktıysak, bizi pek de verimli bir iş günü beklemiyor. Kahvaltıyı atlamanın en sık yapılan beslenme hatası olduğuna değinen Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, aç karnına işe başlamanın bütün gün verimi düşüreceğinin altını çiziyor.

SAAT 10:00’DAN SONRA DİKKAT DAĞILIYOR

n biri Verimli olabilmek, bir işe dikkatimizi ne kadar verebildiğimizle ilgili. Dikkat ise, beynin düzenli işlemesiyle sağlanabiliyor. Beynin gereksindiği enerjiyi kandaki kan şekeri denilen glikozdan sağladığına vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, glikoz düzeyi düşük olduğunda beynin enerjisini yeterince sağlayamadığını belirtiyor. Bunun sonucunda dikkatin dağıldığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, “Dikkatin dağılması, insanın kendini belirli noktaya yoğunlaştıramaması nedeniyle yaptığı işte hata oranını artırır” diyor. Öte yandan yapılan bazı araştırmaların sonuçları, kahvaltı etmeden okula giden çocukların saat 10:00'dan sonra dikkatlerini toplayamadıklarını gösteriyor. Ayrıca fabrika ve benzeri iş yerlerinde kazaların en çok saat 11:00-12:00 arasında görüldüğü bilgisini paylaşan Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, “Bu nedenle kahvaltı, okulda ve işte başarı ve verimliliğin temel koşullarından biri” açıklamasını yapıyor.

ÇAY-SİMİT YERİNE NE YEMELİ?

Kimileri sadece kahve içtiklerinde yada çay-simit yediklerinde kahvaltı yaptıklarını sanıyor. Oysa

kahvaltının yeterli ve dengeli olduğunda işlevini yerine getirdiğini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, “Temel öğün olan sabah kahvaltısında sağlıklı beslenme rehberindeki 4 temel besin grubunun da bulundurulması gerekiyor” diyor. Buna göre; süt grubundan bir dilim peynir, et grubundan 1 adet yumurta, sebze-meyve grubundan mevsimine göre domates, salatalık, biber, marul, maydanoz, havuç, portakal,mandalina, greyfurt, 5-10 adet zeytin veya 2 tüm ceviz ve yanında da 1-3 dilim tam buğday ekmeği tüketebilirsiniz.

ÖĞLEN ÇABUK ACIKTIRIYOR

Yeterince ve doğru yapılmayan kahvaltı, erken acıkmaya ve kişinin ‘Saat 12:00 olsa da yemeğe gitsek’ demesine neden oluyor. Doğal olarak bu kişilerin öğle yemeğinde gereğinden çok yemek yediklerini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, bu durumun sonuçlarını şöyle açıklıyor:

“Yapılan bilimsel araştırmalar, öğle öğününde tatlının da bulunduğu ağır bir yemekten sonraki 2-3 saat süresince kanda semtinin düzeyinin yükseldiğini, bunun da kişiyi dinlenmeye yönelttiğine işaret ediyor. Özellikle dikkat gerektiren problem çözme gibi işlerde hata yapma oranı artıyor. Kişi genelde ağır yemekten sonra uykulu bir durum gösteriyor.”

EN SON KAÇTA YEMEK YEMELİ?

Akşam saatlerinde vaktimiz genellikle dinlenmeyle geçiyor. Sonrasında da günün yaklaşık 8 saatini uykuda geçiriyoruz.Bu sırada fiziksel aktivite olmadığından enerji harcamasının yavaşladığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, akşam belli bir saatten sonra yenilen besinlerin vücut tarafından yakılamayacağını belirtiyor. Şenarslan, “Akşam ve gece fiziksel aktivitenin yavaşlaması sonucu sindirilip kana emilen besin ögeleri yağa dönüşüyor.Bu da şişmanlık riskini artırıyor.” Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan, kilo alımını engellemek için, “Akşam 20:00'dan sonra sabah kahvaltıya kadar bir şey yemeyin” uyarısında bulunuyor.

