37 avukat sertifikasını aldı

Duygu ALAN

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında yer alan KOBİGEM, TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile yürüttüğü “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi projesinin ilk ayağı tamamlandı.

Proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 37 avukat, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde dün düzenlenen törende sertifikaları aldı.

Avukatlara, sertifikalarını Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, takdim etti.

Toplamda 20 saat süren “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi kursunu tamamlayarak sertifika almaya hak kazananlar şu isimlerden oluştu: Deniz Düzgün, Gizem Bahri, Anıl Erdoğan, Nil Kansu, Aysu Çakan, Nil Dimililer, Hüseyin Ergüven, Ezgi Kiraz, Özge Uğraşın, Solmaz Çerkez, Emine Çolak, Hatice Acay, Fatma Ertuğrul, Gülser Akanyeti, Feriha Doğu, Gülsün Yücel, Aysel Siber, Dilşah Karayel, Mehmet Portokalcı, Olcay Kara, Salih M. Çağdaşer, Ulvi Yerlikaya, Songül Tosunoğlu, Pınar Erişmen Ateş, Burak taş, Ayşen Yaran Türk, Sabih Benzetsel, Tutku Candaş, Argun Korudağ, Sedef Apakgün, Batuhan Doktoroğlu, Tula Şemi, Nuray Nejdet, Erdaş Erbilen, Çağda Pehlivan, Orhan Arsal, Şengül Göksu.

Esendağlı: Profesyonel anlamda katkı sağlıyor

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi projesinin Kıbrıs Türk Barolar Birliği, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı altında yer alan KOBİGEM, TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Finansmanı ve Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliğinde yürütülen bir proje olduğunu belirtti.

Proje kapsamında 160 kişiye “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi verilmesinin hedeflendiğini söyleyen Esendağlı, eğitim kurslarının Ağustos ayına kadar devam edeceğini dile getirdi.

Esendağlı, projenin ilk etabında 37 kişinin 20 saatlik eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını ifade etti.

Esendağlı, “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitiminin anlayarak daha hızlı okumayı sağlayan bilimsel bir teknik olduğunu belirterek bu eğitimin özellikle işi okuma, araştırma ile ilgili olan mesleklerde kişiye profesyonel anlamda katkı sağladığını belirtti.

Esendağlı, “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitiminin okumayı seven ve çok okuyan kişiler için de faydalı bir eğitim olduğuna dikkat çekti.

Hasan Esendağlı, eğitim kursunu veren Hatice Çavlan’a katkılarından dolayı teşekkür etti, “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi projesi kapsamında sertifika almaya hak kazanan meslektaşlarını kutladı.

Çavlan: Okuma anlama hızını 2.5 kat arttırıyor

“Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi projesi kapsamında katılımcılara eğitim kursu veren Hatice Çavlan, sertifika töreninde basına yaptığı açıklamada, “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitiminin çok uzu

n yıllardır kullanılan bir teknik olduğunu kaydederek bu tekniğin kişinin kelimeleri daha hızlı okumasını sağladığını söyledi.

“Anlayarak Hızlı Okuma” eğitiminin 20 saatlik bir program olduğunu söyleyen Çavlan, “Katılımcılar bu programın sonunda egzersizlerin de yapılması ile okuma anlama hızını 2.5 kat, bazı kişiler 3 kat arttırıyor” dedi.

Çavlan, “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi projesi kapsamında eğitim kurslarının Ağustos ayına kadar devam edeceğini ifade etti.