Kartal tutulamıyor: 2-0

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, Gençlik Gücü karşısında zorlandığı maçta galip gelmeyi başardı

GG ZORLADI AMA BAŞARAMADI:

Lider Yenicami karşısında özellikle ilk devre iyi futbol oynayan Gençlik Gücü devrenin sonunda yediği penaltı golü ile soyunma odasına 1-0 mağlup girdi. İkinci devrenin başında da farkı ikiye çıkaran Yenicami 85’te John ile bir penaltıdan faydalanamadı

GG HAKEME TEPKİLİ:

Yenicami karşısında etkili futbol oynayan ancak gol atmayı başaramayan Gençlik Gücü takımı hakem kararlarına tepki gösterirken, özellikle maçın sonlarındaki sarı kart ile cezalı duruma düşen Debola’ya gösterilen sarı kart pozisyonu yeşil-beyazlıları isyan ettirdi

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ali Özer (**), Necmi Bulut (**), Enver Kalkın (**)

G.Gücü: Çağatay (**), Ali (**), Gökhan (*), Daniel (*) (Dk.46 Dodja (*)), Hüseyin (*), Tayfun (*) (Dk.70 Özcan (*)), Hascan (**), Uğur (**), Hakan (*), Derviş (*), Debola (**)

Yenicami: Yusuf (**), Hüseyin (**), Mehmet Göktaş (**), Erbay (***), Çağdaş (**), Ünal (**) (Dk.85 Ömer), Adil (***), Tansel (**) (Dk.65 Moses (*)), Mehmet Altın (***), John (**), İbrahim Çıdamlı (**) (Dk.80 Rıfat)

Goller: Dk.43 John (pen.), Dk.55 Mehmet Altın (Yenicami)

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı’ndaki karşılaşmada Süper Lig lideri Yenicami, Gençlik Gücü’nü 2-0 mağlup etti.

Önemli dakikalar:

21.dakikada, Gençlik Gücü’nün sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşu Hakan Altın kullandı, kafalardan seken top direk yanından kornere gitti.

43.dakikada, Ünal’ın sağdan sert şutunda kaleci Çağatay’dan dönen topu uzaklaştırmak isteyen Derviş’in John’a yaptığı hareketi orta hakem Ali Özer penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını John gole çevirdi ve Yenicami’yi 1-0 öne geçirdi.

İlk devre 1-0 Yenicami üstünlüğünde tamamlandı.

55.dakikada, Yenicami’den Adil’in sağdan ortasına John’un sert kafa şutunda kaleci Çağatay topu çizgiden çıkardı. Dönen topa Mehmet Altın sert vurarak takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

66.dakikada, Hascan’ın 18’in dışından sert şutunda top kaleci Yusuf’ta kaldı.

73.dakikada Hakan Altın’ın serbest vuruşunda kale sahası içerisinde oluşan karambolda Gençlik Gücü futbolcuları Yenicami futbolcularının topa elle oynadığı gerekçesi ile yoğun itirazlarda bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

81.dakikada Hüseyin’in soldan ortasına Debola kafa vuruşu yaptı kaleci Yusuf uçarak topu kontrol etti.

85.dakikada Mehmet Altın ceza sahasına girerken Ali tarafından düşürülünce hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını yine John kullandı, ancak bu kez kaleci Çağatay gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-0 Yenicami galibiyeti ile sona erdi ve siyah-beyazlılar en yakın rakibinin 11 puan önünde yoluna devam etti.