3'üncü Cyclament Sergisi Açıldı

Adanın renklerine ve güzelliklerine tanıklık edip, Kıbrıs çicekleri arasında dolaşıp Lapta’nın ve güzel bahçenin tadını çıkarabileceğiniz farklı bir sergi.

1 Nisan’a kadar açık olacak olan sergiye, açılış günü yoğun ilgi oldu. Bahçenin yaratıcısı Hikmet Ulucam bir sene içinde medoş lalerinin sayısının 2binden 3bine çıktığını söyledi. Her yıl ilginin de arttığın belirten Ulucam bu sergiden dolayı cevrenin olumlu yönde etkilendiğini ve ziyaretcilerin de kendi bahcelerini güzelleştirme yönünde sergiden ilham aldığını söyledi.

Ziyaretcilerden Deniz Şen: “Hikmet hocamın cennet bahçesi. Her güzellik emekle canlanır ellerine emeğine sağlık hocamın” Diye not düşerken,

Nazan Hürdeniz ise: “Cenneteyiz” diye bir tanımda bulundu.

Nilay Tunçalp ise; “Peyzaj Ve Fotoğraf sergisine gidemeyenlere tavsiye edilir, huzur bulacağınız ve temiz hava alacağınız eşsiz bir yer...” diye not düşdü.

Ziyaretciler arasında bulunan, Eda Yazgın Fatma Madali Dimililer, Ayhatun Ateşin,

Devrim Yücel Besim, Güven Halim, birçok çicek sever, İngiliz, alman ziyaretciler de bol bol fotoğraf çekip güzel bahcenin tadını çıkardılar.