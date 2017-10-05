3’üncü KKTC - Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni İçin Geri Sayım Başladı

Türkiye’de bu yıl CYPAPARAZZİ tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan KKTC – Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni, 9 KASIM 2017'de Maslak TİM SHOW CENTER’de gerçekleşiyor.

Sarıyer Belediyesi ana sponsorluğunda, hem KKTC, hem de Türkiye’nin kendi alanlarında en iyilerin belirleneceği, KKTC-Türkiye En İyiler Ödül Töreni 9 Kasım 2017 Perşembe akşamı sahiplerini bulacak.

Kıbrıs’ın en ünlü magazin sitelerinden biri olan CYPAPARAZZİ’nin düzenlediği organizasyonda Türkiye ve Kıbrıs’tan siyasetçiler, sanatçılar, firmalar ve basın bu anlamlı gecede bir araya gelecek.

İki ülke tek bayrak sloganı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'de yapılan bu organizasyon ülke tanıtımı için emsal teşkil ediyor.

CYPAPARAZZİ Direktörü Kutay Tuna yaptığı açıklamada yakın zamanda basın toplantısı yapıp ödül kategorilerini kamuoyu ile paylaşacağını kaydetti.