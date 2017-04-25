3’üncü Mesarya Tiyatro Şöleni 5 Mayıs- 6 Haziran’da…

Mesarya Tiyatro Şöleni’nin üçüncüsü, 5 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında, 22 oyunla düzenleniyor.

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Mesarya Tiyatro Şöleni’ne bu yıl, KKTC’den 8, Türkiye ve diğer ülkelerden 8 tiyatro ekibi katılıyor.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, 3’üncü Mesarya Tiyatro Şölenini tanıtma vesilesiyle Belediyeler Birliğinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Şölene katılacak olan bazı Tiyatro temsilcileri de katıldı.

İlker Edip, kırsalda bir belediye olarak tiyatro, folklor, sanat ve koro alanlarında faaliyetler yürüttüklerini ve bir noktaya geldiklerine inandıklarını, bunda deneyimli hocalarla çalışmalarının önemli rol oynadığını, daha çok gencin kültür ve sanatsal faaliyetlerde yer almaları için ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Mesarya Tiyatro Festivalinin bu yıl uluslararası boyuta taşındığını kaydeden Edip, bugün ülkedeki en geniş tiyatro etkinliğini düzenlediklerine inandıklarını belirtti.

Edip, bu yıl KKTC, Türkiye ve diğer ülkelerden toplam 16 Tiyatro’nun Şölende toplam 22 oyun sergileyeceğini ifade etti.

SEYLANİ

3’üncü Mesarya Tiyatro Şöleni Koordinatörü İzel Seylani ise, Şölen’in sembolü olarak kullanılan kırmızı horozların, küçük ve cesur olduklarından İspanya sivil savaşında halkçı cepheyi temsil ettiğini, öttükleri zaman diğer horozların da ötmesini sağladıklarını anlattı.

Maddi zorluklara rağmen şölenin daha da büyütülerek düzenlendiğini kaydeden Seylani, bu yılki şölene Türkiye, Güney Kıbrıs, Danimarka, İsrail ve ispanya’dan tiyatroların da katılacağını ifade etti.

Seylani ayrıca, bu yılki etkinliklere, söyleşiler ve atölye çalışması da dahil ettiklerini söyledi.

Facebook.com/Güney-Mesarya-Halk-tiyatrosu ve instagram/guneymesaryahalktiyatrosu hesaplarından şölenle ilgili programlar sunuluyor.