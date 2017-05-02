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4 Genç Kız Cep Telefonu Hırsızlığından Tutuklandı

02/05/2017

4 Genç Kız Cep Telefonu Hırsızlığından Tutuklandı
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Girne’de bir dükkandan cep telefonu çalınmasıyla ilgili yaşları 19 ile 22 arasında değişen 4 genç kız tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  Girne'de “Alfa GSM” isimli işyerinden cep telefonu çalınmasıyla ilgili  soruşturmada, tümü kadın M.F.E. (19), A.K.A.(22), A.H. (21) ve A.K. (19) zanlı olarak tutuklandı.

Öte yandan  Haspolat’ta,  Cennet Yıldız’a ait park halindeki  aracı mal sahibinden izinsiz alıp kullandıktan sonra, aracın bagajında bulunan hırdavat eşyaları, çeki demiri ile hoparlörleri sökerek  çaldığı belirlenen 25 yaşındaki V.K tutuklandı

Haspolat’ta bir de uyuşturucudan tutuklama oldu. Bültene göre 23 yaşındaki C.V.I’nin evinde yapılan aramada yaklaşık bir gram “sentetik cannabinoid” ve “uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 200 TL nakit para” bulundu,  tutuklandı.



TAGS: Cep Telefonu Hırsızlığı
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