4 Metre yükseklikten düştü, ağır yaralandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; saat 16:00 sıralarında, Malatya köyünde meydana gelen olayda, Abuzer Karadağ (E-39) iki kattan oluşan, kendine ait evin ikinci katında, pencere içerisinde boya yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı.

Abuzer Karadağ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, kafatası kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.