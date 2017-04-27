4 yaşındaki Marie'yi Babası Kaçırdı

Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Dasupoli” bölgesinde bulunan bir okul öncesi eğitim merkezinden, bu sabah saat 07.45’te, 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud adlı bir kız çocuğu kaçırıldı. Birkaç saat sonra ise çocuğun babasının avukatı açıklama yaptı.

Rum haber kaynaklarına göre, kaçırılma anında pembe bir tişört ile pembe tayt giyen kız çocuğu, 2 ya da 3 maskeli şahıs tarafından siyah Range Rover marka arabaya bindirildi. Kız çocuğu, annesinin arabasından indiği sırada kaçırılarak, zorla arabaya bindirildikten sonra kaçıp gözden kayboldu.

Rum polisi, çocuğu kaçıran şahısların KKTC üzerinden veya Güney Kıbrıs’taki havaalanları/limanlar aracılığıyla kaçmasını önlemek için harekete geçti.

Olayla ilgili Rum Polisi Genel Müdürlüğü bünyesinde kriz masası da oluşturuldu ve bu gibi durumlarda öngörülen planlar da uygulamaya kondu.

Kız çocuğunun annesinin Rum, babasının da Norveçli olduğu ve karı-kocanın boşanmış olduğu belirtilirken, velayeti annede bulunan çocuğun geçen yıl da kaçırılmaya çalışıldığı; ancak Interpol’ün elindeki ihbar sayesinde, kaçırma girişiminin önlendiği ifade ediliyor.

KKTC Polisi Alarmda

Güney Kıbrıs'ta bu sabah kaçırılan 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud adlı kız çocuğu için sınır kapılarında geniş güvenlik önlemi alındı. KKTC polisi araçları didik didik arıyor.

'Marie babasının yanında'

Güney Kıbrıs‘ta bu sabah kaçırıldığı iddia edilen 4 yaşındaki Marie Eleni Grimsrud adlı kız çocuğuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Marie Eleni Grimsrud'ın babasının avukatı Morten Engesbak yaptığı açıklamada çocuğun babası ile birlikte olduğunu söyledi. Açıklamada nerede olduklarına dair bilgi verilmedi