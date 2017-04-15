4 yıl hapis yatacak

Lefkoşa’da 2016 yılında 147 bin 501 TL’lik mazotu çalan Celal Saybaş aleyhindeki yargı süreci tamamlandı. Saybaş’ın “Çocuklarım için suç işledim” savunması işe yaramadı

Havadis/Devrim DEMİR

Haspolat’ta geçtiğimiz yıl satın alma personeli olarak çalıştığı iş yerinden 9 ay içinde 147 bin 501 TL’lik mazotu çalan Celal Saybaş, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Aralık ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Celal Saybaş, 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Başkanlığını Ömer Güran’ın yaptığı, Yargıç Meltem Dündar ve Yargıç Gökhan Asafoğulları huzurunda yargılanan Saybaş, aleyhindeki, kararı Ömer Güran okudu.

20 davayı da kabul etti

Kararı okuyan mahkeme başkanı Ömer Güran, Celal Saybaş’ın aleyhine getirilen toplam 20 davayı kabul ettiğini söyledi. Saybaş’ın hırsızlık suçunu 2016 yılı Şubat ve Ekim ayları içinde işlediğini anımsatan Güran, olguları özetledi.

Celal Saybaş’ın duruşma boyunca kendini avukatsız olarak savunduğunu ifade eden Ömer Güran, sanığın savunmasına dikkati çekti.

Güran: Savunması aleyhine oldu

Güran, Saybaş’ın savunmasında çocuklarının işlediği trafik kazası suçunun ardından cezayı ödemek için 20 kez mütemadiyen aynı suçu işleyerek, kendisine iş ve aş verilen iş yerine karşı suç işlediğinin altını çizdi.

Saybaş’ın bu savunmasının ceza takdirinde kendi aleyhine olduğunun altını çizen Güran, kimsenin başkasının alın teri ile elde ettiği hakka tecavüz ve gasp hakkı olmadığını söyledi.

Ceza takdirinde, ağırlaştırıcı bir başka unsurun ise çalınan miktarın abartılı olduğuna değinen Ömer Güran, Celal Saybaş’ı oy birliği ile 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.