40 derece sıcakta susuzluk isyanı

Kumyalı su pompa istasyonu aylardır arızalı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bu günlerde arıza nedeniyle yetersiz su alan köylerde halk isyan etti

Kumyalı’daki su pompa istasyonunda meydana gelen arıza aylardır giderilemedi. Geçitköy Barajı Türkiye’den gelen suyla dolu olmasına rağmen Yenierenköy dâhil 12 köye yazın bu kavurucu günlerinde susuzlukla boğuşuyor. Şebekeden çok az su alan bölge halkı çareyi yine tankerlerle su taşımada buldu.

Halk öfkeli

Aylardır devam eden arızanın nerden kaynaklandığı konusunda dahi bilgi alamayan bölge halkı Devlet Su İşleri’ne isyan etti. Bölgedeki turistik tesis sahiplerin yaz sıcağının zirve yaptığı bu günlerde 10 günde bir şebekeden su almakla hiçbir işin yürümediğini belirterek, Devlet Yetkililerinin ilgisizliğine öfke saçtı.

KAYNAK: HAVADİS | HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN