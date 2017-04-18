40 milyon dolarlık otel Girne İnisiyatifi'nin merceğinde

“Girne İnisiyatifi Temsilcileri, Girne Akçiçek Hastanesi’nin arkasında yapılması planlanan otel ile ilgili Halk Katılım Toplantısı’na katıldı ve Girnelilerin endişelerini dile getirdi.”

Girne Akçiçek Hastanesi’nin arkasında Karakız Sokak’ta yapılması planlanan otel inşaatıyla ilgili, ÇED Tüzüğü’nün 22. Maddesi gereğince “Halk Katılım Toplantısı” 18 Nisan 2017, Salı günü Leymosun evinde, saat 10:00’da gerçekleşti. Toplantıya Girne İnisiyatifi adına, Girne Halk Meclisi’nden de aktivistler de katılarak bu inşaat ile ilgili, yapılan sunumun akabinde, halkın kaygılarını dile getirdi.

Girne İnisiyatifi toplantıda konuşlan detayları tüm halkın bilgilenebilmesi, taahhütler ile ilgili gerekli takibin bölge halkı tarafından yapılmasına imkan tanınması ve şeffaflık ilkesi temelinde paylaştı.

Toplantı, yapılacak inşaat ile ilgili sorumluların sunumu ile başladı. Otelin maaliyetinin 40 milyon dolar olarak belirtildiği toplantıda, inşaatın iki metre aşağısında, temelde çıkan suyun drene edilmesi sorunu olduğu, 75 kg katı (evsel atık) çöp çıkaracağının öngörüldüğü, günde yaklaşık 120 metre küp su ihtiyacı olacağı ancak, su ihtiyacı ile ilgili sorumlu belediyenin olumlu cevap vermediği belirtildi.

Girne İnisiyatifi aktivistleri sunumun akabinde ilk önce yapılan değerlendirmelerde, otelin trafiğe getireceği yükün yeterince değerlendirilmediği tespitlerini iletti. Özellikle de Amfi Tiyatro’nun oldukça yakınında başlayacak inşaatın, burada ve otelde yapılacak etkinliklerin aynı günlerde olması durumlarında, özellikle de park ile ilgili bir kaosa neden olunabileceğini belirttiler ve Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen etkinliklerde bölgede park sorunun halihazırda yaşandığına değindiler.

ÇED raporunu hazırlamakla ilgili sorumluluğu bulunan temsilci bunun ile ilgili daha fazla ölçüm yapmaları gerekeceğini ve konuyu not ettiğini söyledi. Otel inşaatıyla ilgili sorumlular, Otelin 2. bodrum katında 195 araçlık otopark düzenlenmesinin öngörüldüğünü belirttiler ve belediyenin batı yönünde 100 kişilik bir araç park projesi olduğu ve otel sahibinin de ortaklaşması ile inşasının planlandığı aktardılar. Ayrıca diğer ilgililer de etkinliklerin çakışmaması ile ilgili önceden tedbir alınabileceğini, örneğin, belediyenin yapacağı etkinlikleri önceden öğrenip, işletmenin aynı güne etkinlik yapmama, düğün rezervasyonu almama gibi takvimlendirme önlemleri ile sorunu bertaraf etmeye çalışabileceklerini dillendirdiler.

Girne İnsiyatifi aktivistleri, özellikle de otelin yakınında hastane bulunduğu da göz önüne alındığında, gürültü kirliliği ile ilgili oluşan hassasiyetlerini dile getirdiler ve hem otelin günlük çalışması esnasında hem de otelde yapılacak etkinliklerden dolayı hastanenin faaliyetlerinin etkilenebileceği endişesini taşıdıklarını belirttiler.

Aktivistlere cevaben, otelin planlamasında, tek makine yerine her kat için, o katın ihtiyaçlarına göre ısıtma ve soğutma sistemlerinin makinelerinin iç hacimde denize bakan tarafa konulacağını belirtildi. İleride de şikayet olması durumunda tedbir alınacağı taahhütü verildi.

Aktivistler ayrıca, belediyenin hali hazırda tam kapasite çalıştırdığı atık su tesislerine yatırımın etkisi ile ilgili sorular yönetti. Bu konunun hassasiyetinin, Girne’deki birçok otelin denize atık sularını arıtmadan boşaltması da göz önüne alındığında, oldukça büyük olduğunun altını çizdi. Cevaben, bunun ile ilgili yatırımcının yapacağı bir şeyin olmadığı ve konunun belediyenin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Hafriyat ile ilgili de endişelerin dile getirildiği toplantıda, daha önceki birçok projede, mevcut olanda olduğu gibi nereye boşaltılacağı belli olmasına rağmen, bunların taşeron firmalar tarafından Girne’deki dere yataklarına boşaltıldığı belirtildi, bu sebeple de taşeron firmaların faaliyetlerinin yatırımcılar tarafından yakınen takip edilmesi önerisi yapıldı.

Proje sunumunda, otelde 200 kişinin çalıştırılacağı belirtildiğini de kaydeden aktivistler, çalışanların eşleri ve ortalama bir çocukları da olması durumunda bunun yaklaşık 600 kişilik bir nüfusa denk geldiğini belirtti. Girne’nin nüfus yoğunluğu karşısında temel insan haklarının ihlal edilmemesi için elzem olan sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetlerin sağlanmasının yetersiz kaldığı günümüzde, otelde çalıştırılacak kişi ve ailelerinin insan onuruna uygun bir şekilde yaşama, sağlık, eğitim ve benzeri insan haklarını nasıl sağlanacağının planlama evresinde düşünülüp düşünülmediği, konu il ilgili yatırımcılar tarafından, örneğin istihdamın bölgeden yapılması gibi, bir politika planlanıp planlanmadığı ile ilgili soru yöneltildi.

Cevaben, Girne'den istihdam yapmanın maliyetinin daha düşük olacağı bu nedenle de bölgeden istihdam etmeyi, daha ucuz olacağından, öncelikli kılınacağı söylenildi. Bunun üzerine aktivistler, salt maliyet hesabı ile kaygılarının karşılanamayacağı, yabancı işçilerin özellikle de emek sömürüsü karşısında daha incinebilir olduklarını deneyimlediklerini belirttiler. İşletmelerin de zaten daha ‘ucuz’ olduğu için, düşük ücretler karşısında yerli halkın çalışmak istemediği ve sömürü koşulları karşısında haklarını aramak yönünde kişilerin kendi coğrafyalarında daha aktif olabildikleri için, yabancı işçileri git gide daha fazla tercih ettikleri ve dolayısı ile de kentin imkanları üzerinde yoğunlaştığının altını çizdiler.

Son olarak aktivistler inşaatın yapılacağı bölgenin koruma planı içerisinde olduğuna dair duyum aldıklarını dillendirdiler ve konuya açıklık talep ettiler. Otelin iki parsel üzerine yapılacağını, parsellerden birinin, iki kat sınırının olduğu bölgede olduğunu ve oraya da planlamada tek katın öngörüldüğü söylendi.