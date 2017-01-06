40 TL’lik bonzai ile kendilerinden geçtiler

Devriye gezen polis tarafından arabada baygın bulunan A. O. ve H. A. polise uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti

Devrim DEMİR - Havadis

Lefkoşa Girne anayolu üzerinde Boğazköy yakınlarında önceki akşam devriye yapan bir polis ekibi, yol kenarında duran şüpheli bir araç tespit etti. Aracı kontrol etmek için duran polis ekibi, sürücü A. O.’yu kendinden geçmiş bir halde görünce “112” acil servisi arayarak olay yerine ambulans çağırdı. Araçta yolcu olarak bulunan H. A. ise, A.O ile birlikte bonzai türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da birinden 40 TL karşılığı alarak araçta birlikte içtiklerini polise itiraf etti.

Bunun üzerine polis araçta yaptığı aramada, sürücü koltuğu altında yanık sigara bularak emare aldı ve H. A’yı tutuklandı. Araç sürücüsü A. O. da, hastanede yapılan tedavisinin ardından tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlıların soruşturma amaçlı 1’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

1 kişi aranıyor

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlıların uyuşturucu suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Sevinç, zanlıların uyuşturucu maddeyi temin ettikleri kişinin arandığını belirtti. Alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken Sevinç, zanlıların bu aşamada soruşturmanın selameti açısından 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.