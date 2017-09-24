40 yıl sonra ülkesine döndü

Almanya’dan kalkış yaptıktan sonra hava korsanları tarafından Somali’ye götürülen uçağa burada Alman komandoları operasyon düzenlemiş ve 4 eylemciden üçü öldürülmüştü. Yolcuların tamamı ise kurtarıldı. Uçak daha sonra Lufthansa tarafından satıldı. Son olarak Brezilya’da kullanılan uçak müzeye kaldırılmak üzere parçalara ayrılarak, iki dev Rus kargo uçağıyla Almanya’ya getirildi. Yolcu uçağı, burada Friedrichshafen kentindeki müzede sergilenecek.