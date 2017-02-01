400 TL’ye uyuşturucu ticareti yapıyorlar

Uyuşturucu madde etkisi altında araba kullanırken bir yayaya çarparak yaralanmasına neden olan Mehmet Meteci, polise verdiği ifadeyle kendisine uyuşturucuyu satanı da yakalattı

Devrim DEMİR-HAVADİS

Uyuşturucu suçundan 2007 yılında yargılanarak hapis cezası alan ve 2016 yılında aracında uyuşturucu içtikten sonra baygın olarak bulunan Mehmet Meteci, önceki akşam uyuşturucu etkisinde araç kullanırken bir yayaya çarptı. Direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında duran yayaya çarpan Meteci’nin, şüpheli hareketleri üzerine, kaza yerine çağrılan Narkotik ekipleri kullandığı KN 651 plakalı arabada arama yaptı. Araba koltuğunda ucu yanık içinde uyuşturucu olduğu tespit edilen bir adet sigara ve aracın torpido gözünde 2 gram bonzai ele geçirdi.

Aynı kazada araçta yolcu olarak bulunan Yakup Güzelkaya’da soruşturma maksatlı tutuklandı.

Meteci ve Güzelkaya polise verdikleri gönüllü ifadede, uyuşturucu maddeyi aynı gün Lefkoşa’da Süleyman Bulut’tan aldıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan 3 zanlı dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3’er gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Kaza uyuşturucuyu ortaya çıkardı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (sentetik cannabinoid) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Fadıl Metin, önceki gün saat 16.50 raddelerinde Bedrettin Demirel Caddesi Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasının ardından alınan bilgi üzerine olay yerine gittiklerini söyledi.

Metin, zanlı Mehmet Metecinin kullanımındaki KN 651 plakalı araçta aracın sol torpido kısmında yaklaşık 2 gram bonzai, şoför koltuğu üzerinde, içerisinde tütün ile karışık bonzai uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ele geçirdiklerini belirtti.

Metin: Zanlılar satıcıyı itiraf etti

Soruşturmayı yürüten polis memuru Fadıl Metin, Meteci ve Güzelkaya’nın sorgusunda, uyuşturucu maddeyi aynı gün Lefkoşa’da Süleyman Bulut’tan aldıklarını itiraf ettikleri yönünde gönüllü ifade verdiklerini kaydetti.

Bulut da suçüstü yakalandı

Fadıl Metin, zanlıların ifadelerinin ardından Bulut’un akşam saatlerinde Lefkoşa’da tespit edildiğini söyledi.

Metin, zanlı Süleyman Bulut’un üzerinde yapılan aramada, sağ elinde tutmakta olduğu foil kâğıdına sarılı yaklaşık 1 gram bonzai ele geçirildiğini kaydetti.

Güzelkaya mahkemede inkâr etti

Zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Fadıl Metin, olayla bağlantılı 1 kişinin daha arandığını söyleyerek, zanlıların üçer gün tutuklu kalması talebinde bulundu.

Mahkemenin söz hakkı vermesi üzerine zanlı Yakup Güzelkaya, suçlamaları kabul etmedi.

Güzelkaya olayla bağlantısı olmadığını ve Türkiye’den yeni geldiğini öne sürdü.

Soruşturma memuru ise, zanlı Yakup Güzelkaya’nın Süleyman Bulut ile anlaşarak uyuşturucu maddeyi temin ettiğini ve bu suçla ilgili gönüllü ifade verdiğini kaydetti.