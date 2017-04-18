Pedallar yolda döndü

KKTC Bisiklet Federasyonu 2017 faaliyet programı çerçevesinde Yol Yarışı düzenlendi.

Takımların yoğun ilgi gösterdiği yarış, Polis Müdürlüğü’nün aldığı güvenlik önlemleriyle başarılı bir şekilde tamamlandı. Önceki pazar günü sabah saat 08.00’de başlayan yarış, öğle saatlerine kadar devam etti. 50’ye yakın sürücü Lefkoşa-Güzelyurt-Çamlıbel-Yılmazköy-Lefkoşa güzergahında mücadele etti. Yarış sonunda kategorilere göre dereceye girenler belli oldu.

Dereceye girenler şöyle:

Yıldız A

1.İbrahim Alibaba (YDÜ)

2.Altan Yavuz (LTB)

3.Şevket Hançerli (KÜLTÜR SK)

Yıldız B

1.Çağın Tosun (YEDÜ)

2.Doğaç Zorlu (MGA)

3.Ömer Altunç (MGA)

Genç

1.Hasan Şentürk (NHG)

2.Mert Hançerli (KÜLTÜR SK)

3.Mazhar Moda (YDÜ)

Master

1.Serhat Alışkan (NHG)

2.Cüneyt Göçer (MGA)

3.Ersan Karayegen (NHG)

Kadınlar

1.Yağmur Aydındağ (YDÜ)

2.Sevim Yıldız (DAÜ)

Elit

1.Eral Aşina (VELO-CYPRI)

2.Soner Akbaş (YDÜ)

3.Mehmet Soyman (MGA)