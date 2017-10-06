48 İthal Ürünün 3’ünde, Limit Üstü Kalıntı

Tarım Dairesi’nin 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasındaki gıda analiz sonuçlarına göre 48 ithal ürünün 3’ünde, 28 yerli ürünün 4’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesine göre yapılan değerlendirmede Kemal Palamut Ticaret’e ait elma (starking), Onbaşı Limited’e ait domates (çeri) ve SVS Ticaret Ltd.’e ait elma (gala) ithal ürünleri menşeine iade edildi.

Yerli ürünler içerisinde limit üstü çıkan Ozanköy’de Serpi Bayur’a ait pazı, Güzelyurt’ta Ümit Zeki’ye ait nar, Gazimağusa’da Tahsin Şen’e ait salatalık ve İncirli’de Mehmet Özcezarlı’ya ait molehiya ürünlerinin hasadı bir sonraki tahlile kadar durduruldu.

Geçen hafta yapılan ikinci analizde limit üstü çıkan Çamlıbel’de Cemile Osmanlı’ya ait kara üzüm, Yayla’da Cengiz Kamber’e ait üzüm pazar değerini yitirdiğinden üçüncü alıma gerek duyulmadan imhasına karar verildi.