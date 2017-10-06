HABER KIBRIS

48 İthal Ürünün 3’ünde, Limit Üstü Kalıntı

06/10/2017

48 İthal Ürünün 3’ünde, Limit Üstü Kalıntı
ads

Tarım Dairesi’nin 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasındaki gıda analiz sonuçlarına göre 48 ithal ürünün 3’ünde, 28 yerli ürünün 4’ünde limit üstü kalıntıya rastlandı.

 

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği’nde kullanılan  pestisit limitleri çizelgesine göre yapılan  değerlendirmede  Kemal Palamut Ticaret’e ait elma (starking), Onbaşı Limited’e ait domates (çeri) ve   SVS Ticaret Ltd.’e ait elma  (gala) ithal ürünleri menşeine iade edildi.  

 

Yerli ürünler içerisinde  limit üstü çıkan   Ozanköy’de Serpi Bayur’a ait pazı, Güzelyurt’ta  Ümit Zeki’ye ait nar, Gazimağusa’da   Tahsin Şen’e  ait salatalık  ve İncirli’de Mehmet Özcezarlı’ya ait molehiya ürünlerinin hasadı  bir sonraki  tahlile kadar durduruldu.

 

Geçen hafta  yapılan ikinci analizde  limit üstü çıkan  Çamlıbel’de Cemile Osmanlı’ya ait kara üzüm, Yayla’da  Cengiz Kamber’e ait üzüm pazar değerini yitirdiğinden  üçüncü alıma gerek duyulmadan  imhasına karar verildi.



TAGS: gıda analizi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems