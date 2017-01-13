Acun Ilıcalı, kızlarını boy sırasına dizdi

Şimdilerde Survivor 2017 ile iglilenen Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Acun Ilıcalı kızları Yasemin, Leyla ve Melisa ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kızlarını boy sırasına göre dizen Ilıcalı en arkaya da kendisi geçti.

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Şeyma Subaşı’ndan olan kızı Melisa ve Zeynep Ilıcalı’dan olan kızları Yasemin ve Leyla ile Acun Ilıcalı ilk kez hep birlikte fotoğraf paylaştı. 4 kızı bulunan Acun Ilıcalı büyük kızı Banu’yu da geçtiğimiz aylarda evlendirmişti.

TV 8'in patronu Acun Ilıcalı'nın mutlu günü. Ünlü televizyoncu'nun 24 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, önceki akşam Swiss Otel'de gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Efe Ceyhun'la birleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın kıydığı nikah törenin gelin ve damadın nikah şahitliklerini Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç ve abisi Ömer Cenker Ilıcalı üstlendi.

ŞEYMA’NIN EVLİLİK PAYLAŞIMINDAN SONRA GELDİ

Acun Ilıcalı’nın Şeyma Subaşı’dan olan kızıyla birlikte objektif karşısına geçtiği kareler çok sayıda olsa da Ilıcalı’nın Zeynep Hanım’dan olan kızlarıyla birlikte Melisa’yı da aynı kadraja koyması takipçilerinde soru işaretleri uyandırdı. Şeyma’nın kısa bir süre önce gelen ‘Evleniyorum’ paylaşımından hemen sonra gelen bu fotoğraf, Acun’un sürpriz bir nikaha hazırlandığı şeklinde yorumlandı.

KALPLER ŞEYMA’DAN

Şeyma Subaşı, sevgilisi Acun Ilıcalı’nın bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafın altına emoji yaparak beğenisini gösteren Subaşı, fotoğrafın altına koyduğu dört kalple karedeki herkesi sevdiğini gösterdi.



