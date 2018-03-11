4'üncü Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması Yarın Başlıyor

Kültür Dairesi himayelerinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, yarın saat 09.00’da Kıbrıs İlim Üniversitesi konferans salonunda düzenlenecek basın toplantısıyla başlayacak.

Etkinliğe katılacak sanatçıların basına tanıtımının yapılacağı basın toplantısına, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp ve Etkileşimli Drama Derneği Başkanı İpek Denizli Karagöz katılacak.

4. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Etkileşimli Drama Derneği’nin işbirliğinde, Girne Belediyesi ve Deniz Plaza’nın katkılarıyla hayata geçiriliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne vurgu yapmak amacıyla düzenlenen etkinliğin proje koordinatörlüğü ve küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz yürütüyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Halk Kütüphanesi’nde yer alacak 4. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması farklı ülkelerden, farklı kültür ve disiplinlerden KKTC’ye gelen sanatçıların, ülke sanatçıları ile birlikte sanat üretebilmelerine imkan yaratma amacını taşıyor.

Etkinliğe KKTC’den, resim ve seramik sanatçıları Fatma Özok, İpek Denizli Karagöz, Sevcan Çerkez, Semra Bayhanlı, Heidi Trautmann ve Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale; Türkiye’den Prof. Dr. Serap Yangın Buyurgan, Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu, Doç. Sezin Türk Kaya, Hülya Atakan, Fas’tan Rachida Jnaini, Rusya’dan Elena Berezina ve Başkurdistan’dan Cornelia Margan katılacak.

4. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması etkinliğine onur konuğu olarak İnci Kansu ve Nilgün Güney davet edildi.

Bir hafta sürecek olan Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nda halkın katılımına açık birçok panel ve atölye çalışmaları da yapılacak.

Yarın Kıbrıs İlim Üniversitesi konferans salonunda saat 13.45’te yer alacak ilk panelde Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serap Yangın Buyurgan “Müzede Eğitim, Verimli Müze Ziyaretleri” ve “Verimli Bir Müze Ziyaretinin Aşamaları” konulu konuşma yapacak.

14 Mart Çarşamba günü Girne Halk Kütüphanesi’nde 14.00-17.00 saatleri arasında Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Sezin Türk Kaya’nın “Kolografi Baskı Tekniği” konusunda atölye çalışması gerçekleştirecek.

15 Mart Perşembe günü Girne Halk Kütüphanesi’nde 14.00-17.00 saatleri arasında etkinliğin onur konuklarından kağıt sanatçısı İnci Kansu’nun “Kağıt Üretimi” konusundaki sunum ve atölye çalışması gerçekleştirecek.

Son atölye çalışması ise 16 Mart Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Bedesten’de Etkileşimli Drama Derneği Drama Liderleri Pervin Hürelli Sevilir ve Öznur Yaşa Umut tarafından gerçekleştirilecek olan “Bedesten Eller” temalı drama atölyesi olacak.

4. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’na katılan sanatçıların hafta boyunca Girne Halk Kütüphanesi’nde bir arada çalışarak tamamlayacakları eserleri etkinlik sonunda 16 Mart Cuma günü saat 18.30’da Lefkoşa’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak sergide sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Sergi, 25 Mart tarihine kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek. Lefkoşa’daki serginin ardından eserler Girne’ye taşınarak Girne Trafo Sergi Salonu’nda da sergilenecek.