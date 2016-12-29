5 dakika ara ile iki kaza

Mağusa-Lefkoşa Anayolu’nun Güvercinlik kavşağı yakınlarında aynı noktada dün akşam peş peşe iki trafik kazası yaşandı. 5 arabanın karıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI:Mağusa- Lefkoşa Anayolu’nun Güvercinlik Tantura kavşakları arasında meydana gelen kazaların ilkinde iki van araç çarpıştı. Gökhan Çakır yönetimindeki FE 515 plakalı van araçla dikkatsizliği sonucu önce orta refüje çıktı ardından anayola geri dönmek isteyince Mehmet Berrak yönetimindeki NA 586 plakalı aracın önünü tıkayarak kazaya neden oldu

ANİ FREN YENİ KAZA: Van araçların çarpışması sonucu Mağusa-Lefkoşa Anayolu trafiği tıkandı. Kazayı gören ani fren yaparak durdu. İlk kazanın akabinde aynı noktada 3 aracın çarpıştığı bir başka kaza yaşandı. Recep Kaya, yönetimindeki FL 313 plakalı araç ile önünde duran FP 010 plakalı araca, FP 010 plakalı araç ise önünde duran GN 581 plakalı araca çarptı

İKİ KİŞİ YARALANDI: Aynı noktada peş peşe yaşanan iki ayrı kazanın ilkinde NA 586 plakalı araç sürücüsü Mehmet Berrak hafif yaralanırken, ikinci kazada yönetimindeki FL 331 plakalı aracın frenlerine asılmasına rağmen duramayan Recep Kaya ağır şekilde yaralandı. Berrak kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, başındaki yara ve kaburgalarındaki kırık nedeniyle,Kaya yoğun bakıma kaldırıldı

Nadire BAHADİ-HAVADİS

Mağusa- Lefkoşa Anayolu’nun Güvercinlik ve Tantura kavşakları arasında dün akşam 18:15 sıralarında peş peşe iki kaza meydana geldi. İki ayrı kazaya karışan 5 araç maddi hasara uğrarken, ilk kazada 47 yaşındaki Mehmet Berrak hafif şekilde, ikinci kazada ise 42 yaşındaki Recep Kaya ağır yaralandı. Yaralılardan Mehmet Berrak kontrol amacı ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Recep Kaya ise başından aldığı yara ve kaburgalarında kırık meydana gelmesi nedeni ile Mağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı. Polis aynı yerde ve aynı istikamette meydana gelen iki ayrı kaza ile ilgili olay yerinde soruşturma başlattı. Kaya’nın şuurunun açık olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 dakika ara ile iki kaza

Mağusa –Lefkoşa Anayolu’nun 8 ve 9’uncu kilometreleri arasında meydana gelen kazaların ilki 18:15 sıralarında yaşanırken, ikinci kaza 18:20 sıralarında gerçekleşti. İlk kaza Mağusa istikametinden Lefkoşa’ya doğru seyir halinde bulunan 24 yaşındaki Gökhan Çakır yönetimindeki FE 515 plakalı aracın dikkatsizliği sonucu önce orta refüje ardından yeniden anayola geçmesi sonucu yaşandı. Orta refüjden yeniden çıktığı şeride dönen FE 515 plakalı araç, aynı istikamette arkasında seyir halinde bulunda NA 586 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu kazaya neden oldu. Çarpışmanın etkisi ile NA 586 plakalı araç yolun solundan toprak bankete düşerek tavanı üzerinde durabildi.

60 metre fren izine rastlandı

Yaşanan ilk kazanın ardından trafik akışı dururken yol tıkandı. Polisten alınan bilgiye göre, tıkanan trafikte önündeki araçların durması nedeni ile 35 yaşındaki Fehmi Arabacıoğlu yönetimindeki GN 581 plakalı araçla dururken hemen arkasında ise 66 yaşındaki Yusuf Boransel’in FP 010 plakalı aracı ile trafiğin açılmasını beklemek üzere durduğu öğrenildi. Trafik akışının durduğunu fark etmeyen 42 yaşındaki Recep Kaya ise yönetimindeki FL 331 plakalı aracın frenlerine asılmasına rağmen önündeki FP 010 plakalı araca çarparak durabildi. FP 010 plakalı araç ise çarpmanın etkisi ile önünde hareketsiz haldeki GN 581 plakalı araca çarptı. Kaza yerinde inceleme ve ölçüm yapan polis ekipleri FL 331 plakalı araca ait 60 metre fren izi tespit etti. Kazaların meydana gelmesinin ardından Mağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Hasan Aşçıoğlu da kaza yerinde incelemelerde bulundu.