5 dakika trafiği felç etmeye yetti

Hamitköy kavşağı ile Haspolat kavşağı arasında dün saat 17.30 ve 17.35 sıralarında meydana gelen iki kaza trafik akışını durdurdu.

Meydana gelen kazaların ardından anayol üzerinde kazalar bitmek bilmedi. Trafiğin açılmasını bekleyen şoförler adeta isyan etti.

Bahadır AYNA

Hamitköy kavşağı ile Haspolat kavşağı arasında dün çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalar nedeniyle trafik saatlerce tıkandı. Polis ekipleri kazadan kazaya koştu. Birçok sürücü alternatif bir yol yapılmasını talep etti. Anayol üzerinde ilk kaza 17.30 sıralarında meydana geldi. 26 yaşında Joshua Akahawen Obhojehese’in sürdüğü LC 711 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Mağusa istikametine doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ardından anayol içerinde durdu.

Kaza yapan araca çarptı

Anayol üzerinde ikinci kaza, 32 yaşındaki Ahmet Yayar sürdüğü KL 747 plakalı aracı ile daha önce kaza yapan Joshua Akahawen Obhojehese’nin sürdüğü LC 711 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu iki araçta da ciddi hasar oluştu.

Kazalar bitmek bilmedi

Saat 17.30 ve 17.35 sıralarında meydana gelen iki kaza Hamitköy kavşağı ile Haspolat kavşağı arasındaki trafiği felç etmeye yetti. Yaşanan kazaların ardından trafik santim santim akmaya başladı. Birçok şoför önünde seyreden araca arkadan çarptı. Bazı araçların ise hararetinin yükselmesi sıkışan trafiğe tuz biber oldu.

5 araç bir birine girdi

Öte yandan Haspolat kavşağı yakınlarında bir ciddi trafik kazası daha oldu. Kazaya 5 araç karıştı, araçların yoldan çekilerek trafiğin normal seyrine dönmesi saatler aldı.