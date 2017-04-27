5 işletmeye para cezası verildi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ülke genelinde 12 sanayi tesisinin baca gazı emisyon denetiminin yapıldığını, 5 işletmeye para cezası verilerek, standartların korunması uyarısında bulunulduğunu belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke geneline yayılan istasyonlarla, hava kalitesinin sürekli olarak izlendiğini belirterek, halk sağlığının korunmasına yönelik belirlenmiş olan ulusal ve uluslararası standartların aşılıp aşılmadığının ve hava kirliliğinin tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nin 21-26 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde 12 sanayi tesisinin baca gazı emisyon denetiminin yapılarak sonuçların tüzüğe atfen değerlendirdiği kaydedildi.

Yapılan denetimler neticesinde 5 işletmeye Çevre Yasası’na aykırı olarak atık yağ yakmalarından dolayı aylık asgari ücret miktarında idari para cezaları verilerek, standartların korunması konusunda gerekli uyarıların yapıldığı ifade edildi.

Ataoğlu: Hava kalitesi sürekli olarak izleniyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke geneline yayılan istasyonlarla, hava kalitesinin sürekli olarak izlendiğini belirterek, halk sağlığının korunmasına yönelik belirlenmiş olan ulusal ve uluslararası standartların aşılıp aşılmadığının ve hava kirliliğinin tespit edildiğini kaydetti.

Ataoğlu, buna yönelik gerekli önlemlerin alınmasının yaşanabilir bir ülke yaratma adına elzem olduğunu vurguladı.

Ölçüm istasyonları ile hava kalitesi yönetimi alanında ihtiyaç duyulan veri sağlandığını belirten Ataoğlu, ölçüm ağından toplanan verilerin hava kalitesinin daha iyiye mi yoksa kötüye mi gittiğini göstermesi açısından belirleyici olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, “Halkımızın bu alanda bilinçlenmesi adına yazılı tüzüklere uyulmasının önemini vurgulamak isterim. Çocuklarımıza temiz bir gelecek nefes alınabilir bir ülke bırakmak hepimizin görevidir. Şimdiden bizlere yardımcı olan yasayı ve tüzüklere birebir uyan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve uymayanları biran önce gerekli önlemleri almaya davet ediyorum ” dedi.

“9 noktada 24 saat ölçüm”

Ülkede hava kalitesi ölçümlerinin 2002 yılında bir gezici istasyon ile başladığı, daha sonraki yıllarda ölçüm istasyonlarının sayısının 9’a çıkarıldığı belirtilen açıklamada, Çevre Koruma Dairesi’nin bu istasyonları kullanarak KKTC genelinde 9 noktada günde 24 saat kesintisiz hava kalitesi ölçümleri yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Ölçüm istasyonlarının 2’sinin Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Teknecik, Kalecik ve Alevkayası’na yerleştirildiği, bunların yanında Teknecik Elektrik Santralı bacasında Ekim 2010 tarihinden beri 24 saat kesintisiz baca gazı ölçümleri yapıldığı, bu istasyonlardan alınan kesintisiz ölçüm bilgilerinin Çevre Koruma Dairesi’ndeki merkez bilgisayarda toplanarak, belirli periyotlarda değerlendirildiği belirtildi.

Güzelyurt’tan Gazimağusa’ya, Girne’den Karpaz bölgesine kadar tüm KKTC genelinde hava kalitesinin sürekli izlendiği kaydedilen açıklamada, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin “18/2012 sayılı Çevre Yasası” kapsamında sanayi tesislerinin denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirdiği vurgulandı.