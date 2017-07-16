HABER KIBRIS

Gülent Küçük’ten sevindirici haber

16/07/2017

Gülent Küçük’ten sevindirici haber
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Girne’de Karakum Halk Plajı’nda önceki akşam boğulma tehlikesi geçiren ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 5 yaşındaki Gülent Küçük bugün uyandırıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülten Dizdarlı, Gülent Küçük’ün uyandırıldığını söyledi.

Dizdarlı, 5 yaşındaki Bülent Küçük’ün akşam saatlerinede ise yoğun bakım servisinden çıkarılabileceğinin planlandığını anlattı.

Girne’de Karakum Halk Plajı’nda, Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında 5 yaşındaki Gülent Küçük deniz kıyısında oynadığı sırada suya düşerek çok miktarda su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirmişti.



TAGS: Bülten Dizdarlı, Gülent Küçük, deniz, boğulma, haber, kıbrıs
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