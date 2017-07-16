Gülent Küçük’ten sevindirici haber
16/07/2017
Girne’de Karakum Halk Plajı’nda önceki akşam boğulma tehlikesi geçiren ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören 5 yaşındaki Gülent Küçük bugün uyandırıldı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülten Dizdarlı, Gülent Küçük’ün uyandırıldığını söyledi.
Dizdarlı, 5 yaşındaki Bülent Küçük’ün akşam saatlerinede ise yoğun bakım servisinden çıkarılabileceğinin planlandığını anlattı.
Girne’de Karakum Halk Plajı’nda, Cuma akşamı saat 19.00 sıralarında 5 yaşındaki Gülent Küçük deniz kıyısında oynadığı sırada suya düşerek çok miktarda su yutması sonucu boğulma tehlikesi geçirmişti.