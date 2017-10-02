HABER KIBRIS

5 Yıldızlı Oteller Eylül'de yüzde 70 doldu

02/10/2017

5 Yıldızlı Oteller Eylül'de yüzde 70 doldu
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Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) üyesi 5 yıldızlı otellerde eylül ayı doluluk oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

KITOB’tan yapılan açıklamaya göre, 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalow, tatil köyü, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerinden ayda iki kez alınan veriler  ışığında Eylül ayına ilişkin endikatif amaçlı üye otellerden 5 yıldızlı olan otellerin doluluk oranı; yüzde 70, küçük otellerin  yüzde 59, tüm otellerin doluluk oranı ise yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın eylül ayına göre 5 yıldızlı olan otellerin doluluk oranı aynı kalırken, küçük otellerde yüzde 10 ve toplamda da yüzde 5 düşüş oldu.



TAGS: otel, eylül, doluluk oranları
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