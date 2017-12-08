`50 yıl içinde euro kalmayacak`

Bitcoin Kurucu Direktörü Jon Matonis, 2032 yılına gelindiğinde Bitcoin'in yüzde 99'unun ihraç edilmiş olacağını bildirdi.





Matonis, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlediği 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında "Bitcoin'in Taht Oyunları" konulu konferansta konuştu.



Dünyada yüzyıllardır devletler ya da kraliyetlerin para bastığını hatırlatan Matonis, Bitcoin'in ise "para basmak için kurallara ihtiyaç duyulmadığını" ispat ettiğini savundu.



İlk işlemi 2009 yılında yapılan Bitcoin'in, uzaydan ses sinyallerini yakalamak için kurulan Search for Extraterrestrial Intelligence'ı (SETI) 2013 yılında geçerek dünyanın en büyük bilgi işlem projesi haline geldiğini belirten Matonis, "Bitcoin için belki şu an 1 milyar kişiye ulaşmak mümkün değil ama birkaç yılda bu rakamlar mümkün olacak. JP Morgan, Goldman Sachs gibi kurumlar Bitcoin ticareti yapıyor." diye konuştu.



Hollanda'nın, kişi başına düşen Bitcoin kullanımında ilk 5'te olduğunu bildiren Matonis, Bitcoin'in varlığının hala çok küçük ve piyasa değerinin 220 milyar dolar mertebesinde bulunduğunu söyledi.



Matonis, "Bitcoin'in pazar değerinin dünyada altın seviyesine çıkabilmesi için 7,3 trilyon dolarişlem gücü olması gerekiyor. Bunun için Bitcoin münferit fiyatının 400 bin dolarlara çıkması lazım." ifadelerini kullandı.



2013 yılında Bitcoin ağının en büyük bilgi işlem projesi haline geldiğini belirten Matonis, Bitcoin'in bugüne kadar hazırlanmış en büyük proje olduğunu iddia etti.



"BLOCKCHAİN BİTCOİN'İN BİR ARA ÜRÜNÜ"



Jon Matonis, Bitcoin'in 2009 yılında icat edildiğini, ilk 5 yıl boyunca fazla kıpırdanma olmadığını, 2013 sonu, 2014 başı itibarıyla hareketlendiğini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bitcoin açısından daha büyük gelişmeler görmeye başladık. Blockchain olması için dijital parabirimlerinin olması gerekiyor. Bitcoin Blockchain'i icat etti. Blockchain Bitcoin'in bir ara ürünü. Bitcoin, olasılık hesaplarına dayalı güvenlik ile çalışıyor. Teknolojide en büyük dönüşüm bu. Dijital sistemlere oranla en büyük dönüşüm bununla yakalandı.



Algoritmada 21 milyon Bitcoin kodlandı. 21 milyondan daha fazla Bitcoin asla arz edilmez. Bu Kaliforniya'da bile yetmez, bırakın dünyayı... Onun için Bitcoin kapış kapış gidiyor. Herkes alma ve yatırım yapma derdinde. 2032 yılına gelindiğinde Bitcoin'in yüzde 99'u ihraç edilmiş olacak."



"50 YIL İÇERİSİNDE EURO GİBİ BİR PARA BİRİMİ KALMAYACAK"



Matonis, "Merkez Bankaları da bitcoine dayalı varlıkları temin etmek için rekabet etmeye başlayacak. Günümüzde ve gelecekte dolar ve euronun önemi azalacak. 50 yıl içinde euro gibi bir para birimi kalmayacak. Eninde sonunda tekelleşme bertaraf edilecek” diye konuştu.