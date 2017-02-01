500 milyon yıllık lobopodların fosilleşmiş kalıntılarına ulaşıldı

Yeni araştırmaya göre, erken Kambriyen döneminden 30 kollu, solucan benzeri bir yaratık keşfedildi. Tuhaf görüntüsü ve beslenme davranışı şimdiye kadar görülmeyen özelliklere sahip olmasıyla benzersiz olarak niteleniyor.

Gizmodo’da yer alan habere göre araştırmacılar, Birleşik Krallık Kolumbiyası´nda 500 milyon yıllık lobopodyanın fosilleşmiş kalıntılarına ulaştı. Ovatiovermis cribratus olarak adlandırılan yeni tanımlanmış bu canlı, yalnızca birkaç santim boyunda ve minik avı kucaklamak için cesedini ileri geri sallayarak filtreleyerek besleniyor. Bilim insanları aşırı büyük yaşı ve eşsiz fiziksel özelliklere sahip olduğu için, fosil kayıtlarındaki böcekler, örümcekler, akrepler ve kabuklu hayvanları içeren bir grup hayvanla ilgili artropodların en eski örneklerinden biri olduğunu belirtiyorlar.



Lobopodyanlar (Yunancada “körleşmiş ayak” anlamına geliyor) erken Kambriyen döneminde yaşamış ve solucan benzeri bedenleri ve kısa bacaklarıyla biliniyor. Diğer lobopodyanlar gibi, Ovatiovermis cribratus da 20-30 arasında kollara sahip, ancak bu canlılarda tipik olarak bulunan savunma amaçlı sivri uçlarının bulunmaması ile benzersizler.

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Royal Ontario Müzesi araştırmacılarından Jean-Bernard Caron ve Cédric Aria, Burgess Shale’de bulunan bir çift fosil örneğini analiz ederek, bu hayvanın ayırıcı vücut planını belgelemelerine izin verdiler. O. cribratus’un üst yarısı, çift sıra fırça kılıyla donatılmış uzun ve ince bacaklara sahip. Alt yarısı ise daha koyu ve daha sağlam, zencefilli bir kök gibi görünmesini sağlıyor.. Bu hayvan, dişli ön kolları kullanarak yemek için suyu tararken, kendisini kancalarla deniz tabanına demirleyen bir filtreyerek beslenen bir canlı olarak karşımıza çıkıyor.

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Arthropodlar(eklem bacaklılar) Lobopodıların son derece erken bir örneği olarak, bilinen tüm türlerin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayan gezegendeki en başarılı hayvan gruplarından biri haline geldi. Günümüzde eklembacaklılar, cheliceratalar (akrepler ve örümcekleri içeren bir grup), kabuklu hayvanlar, böcekler ve midopodlar (örn., Millipidler ve kırkayaklar) dahil birkaç alt gruba ayrılmıştır. Bu grupların ortaya çıkışından önce, erken arthropodlar, tardigratları, onikoforları (yumuşaksı solucanlar) ve soyu tükenmiş lobopodileri içeriyordu.

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Hepsi birlikte, bu hayvanlar, “panarthpod” olarak bilinen bir gruptan oluşur. Ovatiovermis cribratus’ın keşfedilmesiyle, düz bacakları ve filtre beslenme davranışı ile panavodların bilinen ilk üyesi olarak kabul ediliyor.

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BMC Blog Network’te konu hakkında yorumda bulunan Bristol Üniversitesi’nden (araştırmaya dahil olmayan) paleontolog Dave Marshall’ın söylediğine göre , aile ağacının temelinde belirli fiziksel özelliklere yönelik işlevleri sergilediğinden bu keşfi önemli görüyor: Bundan dolayı, bu özelliklere sahip aile ağacının altındaki herhangi bir türün, onları, benzer bir ekolojiye sahip bir atadan kalan mirasçısı söylenebilir” diyor. “Dolayısıyla, panavrthpodların bir filtre beslenmesine sahip bir atadan evrimleştiğini söyleyebiliriz.”

ÇEVİRİ: REHA BAŞOĞUL