509 sterlin taksitle kira öder gibi müstakil yaşam fırsatı!

Kıbrıs’ta ev sahibi olmak veya yatırım planlayanlar için Kıbrıs Developments özel bir fırsat sunuyor. Her projesiyle ezber bozan, KKTC ve Türkiye’de birçok ödüle sahip olan firma, bu kez Kıbrıs Town Houses projesiyle iddialı.

Kıbrıs Developments ,Türkiye İş Bankası işbirliği ile imzalanan ve KKTC’de bir ilk olma özelliği taşıyan Natamam Konut Kredisi ile 120 ay vade protokolü Kıbrıs Town Projesi ile 240 ay’a çıkartıldı.

Kira öder gibi konut sahibi olmak artık mümkün…

Bilinçli müşterinin oda sayısı değil, metrekare sorguladığı inşaat sektöründe artırılan metrekareleri ile dikkat çeken Kıbrıs Town Houses projesi, piyasada mevcut en uzun süreli taksit imkanı sunan kredi imkanıyla Mortgage sistemi gibi konut sahibi yapıyor.

Örneğin, Kıbrıs Town Houses’ta standartlara gore geniş metrekaresi dikkat çeken 66m2’lik 1+1 Compact modellerin fiyatı 79 bin sterlin. Bu konuta sahip olmak isteyen,

19 bin 750 sterlin’lik peşinatla, Türkiye İş Bankası’ndan 59 bin 250 sterlin kredi kullanabiliyor. Bu durumda aylık kredi taksit tutarı sadece 509 sterlin oluyor. İş Bankası, güvencesinin imzasını koyduğu bu kredi planından K.K.T.C ve Türkiye vatandaşları’nın yanı sıra yabancı uyruklular da faydalanabiliyor.

Yani konut hayali kuranlar, kira öder gibi, müstakil bir yaşamın sahibi olabiliyor.

Şehir merkezine yakın ama doğayı kucaklayan konumu, Kıbrıs’a değer katan mimarisi, tescilli yüksek kalite standartları ve eşsiz kredi kolaylığı ile birlikte Kıbrıs Developments’ın markalı konut projesi Kıbrıs Town Houses’ta satışlar hızla devam ediyor.

Daha fazla bilgi için; www.kibris.town