52 mahkuma paskalya “AFFI”

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Paskalya yortusu nedeniyle Rum Merkezi Cezaevi’nde yatan 52 kişiyi “afetti.”

Politis’in haberine göre, Rum Başkanlık affı 26 Rum ve 26 yabancı uyruklu mahkumu kapsıyor.

Habere göre, affedilen Rum mahkumlar ve eşi, nişanlısı Rum ve/veya Avrupa vatandaşı olan yabancı mahkumların evlerine döndü.

Diğerleri ise sınır dışı edilmek üzere Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi tarafından alınıp, Mennoya’daki tutukevine götürüldü.