ABD’de silahlı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri’nde silahlı saldırı. California eyaletinde bir kişi, sokaktaki insanlara rastgele ateş açtı; 3 kişi öldü.

Dehşet verici olay Fresno kentinde yaşandı.39 yaşındaki Kori Ali Muhammed isimli bir kişi, dört ayrı noktada etrafa rastgele 16 el ateş etti. Olayda 3 kişi öldü.

Polis, gözaltına alınan saldırganın başka bir cinayetten arandığını açıkladı.

Zanlının sosyal medya hesaplarında hükümet aleyhtarı ve “beyazları sevmediğine” ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.Olayın terör bağlantısı araştırılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde silahlı saldırı. California eyaletinde bir kişi, sokaktaki insanlara rastgele ateş açtı; 3 kişi öldü.

Dehşet verici olay Fresno kentinde yaşandı.39 yaşındaki Kori Ali Muhammed isimli bir kişi, dört ayrı noktada etrafa rastgele 16 el ateş etti. Olayda 3 kişi öldü.

Polis, gözaltına alınan saldırganın başka bir cinayetten arandığını açıkladı.

Zanlının sosyal medya hesaplarında hükümet aleyhtarı ve “beyazları sevmediğine” ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.Olayın terör bağlantısı araştırılıyor.