Jennifer Lopez yüzbinlerin karşısına böyle çıktı

Amerika'nın özgürlük kutlamalarını yaptığı 4 Temmuz'da sahneye çıkan Jennifer Lopez kendisini izlemeye gelen yüzbinlere yeni şarkısıyla seslendi.

Etkileyici sahne performansı ve seksi danslarıyla takipçilerini kendisine hayran bırakan 47 yaşındaki Jennifer Lopez, geride bıraktığımız günlerde Ni Tu Ni Yo adlı şarkısıyla sahnedeydi. İlerleyen yaşına rağmen dansları ve seçtiği sahne kostümleriyle adından söz ettiren Lopez, 4 Temmuz performansı için de yine seksi bir tercihte bulunmuştu.

Yüzbinlerin karşısına çıktığı bu kıyafetle verdiği bir pozu sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmeyen Jennifer Lopez’in bu karesi 800 bine yakın beğeni aldı. İşte Jennifer Lopez’in o kıyafeti…