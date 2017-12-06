HABER KIBRIS

NATO toplantısında ABD'den Rusya'ya mesaj

06/12/2017

NATO toplantısında ABD'den Rusya'ya mesaj
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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Rusya, Ukrayna'yı yasadışı şekilde ilhak etmeyi sürdürdüğü ve Batı kurumlarına karşı hibrit saldırılara devam ettiği sürece NATO-Rusya ilişkilerinde normale dönemeyiz" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına ilişkin Tillerson, "Başkan (Donald Trump), bu konuda bugün konuşma yapacak. Onun konuşmasından daha önce bir şey söyleyemem. O konuşmanın içeriğini dikkatlice dinleyin" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu barış sürecine "çok bağlı" olduğunu ve bu konuda yeni bir yaklaşım üzerinde çalıştığını söyledi.

Rusya hakkında NATO üyesi ülkeler arasında geniş mutabakat olduğuna dikkati çeken Tillerson, "Rusya'nın Ukrayna'da sergilediği saldırgan tutum, Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Rusya’ya karşı net davranıyoruz. Rusya, Ukrayna'yı yasa dışı şekilde ilhak etmeyi sürdürdüğü ve Batı kurumlarına karşı hibrit saldırılara devam ettiği sürece NATO-Rusya ilişkilerinde normale dönemeyiz" diye konuştu.

Tillerson, Cenevre'de devam eden Suriye görüşmelerine Suriye rejiminin katılmasını sağlamanın Rusya'nın görevi olduğunu ifade etti.

Avrupa'daki müttefiklerin savunma harcamalarını daha fazla arttırması gerektiğini vurgulayan Tillerson, NATO üyesi 26 ülkenin bu yıl savunma harcamalarını arttırdığını dile getirdi.



TAGS: NATO, ABD, Rusya’
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