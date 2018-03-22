54'üncü Kütüphane Haftası Başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 26 Mart - 1 Nisan 2018 tarihleri arasında Lefkoşa’da Milli Kütüphane (Atatürk Kültür Merkezi) ile Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanelerinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle 54. Kütüphane Haftası’nı kutlayacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 54. Kütüphane Haftası’nın açılış seremonisi, 26 Mart 2018 Pazartesi günü Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) 10.30’da yapılacak. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal G. Özyiğit’in de hazır bulunacağı açılışta, yıl boyunca Milli Kütüphane’den en fazla yararlanan çocuk ve yetişkin okuyuculara hediye ve teşekkür belgeleri verilecek. Ayrıca bu yıl açılış seremonisi kapsamında Güzel Sanatlarda Olağan Üstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında eğitim gören Görsev Tepe’nin piyano dinletisi de yer alacak.

6. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi

Sergisi, 54. Kütüphane Haftası’nın açılış seremonisi çerçevesinde Milli Kütüphane’de açılacak olan 6. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi bu yıl Orta Mesarya köylerinde gerçekleştirildi.

Kültür Dairesi’nin her yıl kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi, Atatürk Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nden 26 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Kültür Dairesi Personeli ve Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte deneyimli fotoğrafçılar Kenan Hürdeniz, Gökhan Gökberk, Doğay Erçağ, Emine Üzmez Algün ve Mehmet Türkelman da yer aldı.

ımıylaisiltür Merkezindırır" Atölye çalışmasına öğretmenleri Didem Üstat Ercan, Naile Özçilingir ve Pelin Güneş sorumluluğunda katılan öğrenciler deneyimli fotoğrafçılarla birlikte çalışma ve onlardan bilgi alma imkanına sahip oldular.

Atölye çalışması, Geçitkale’de bulunan Yıltan Taşçı Akademi’de Yıltan Taşçı’nın öğrencilere genel fotoğraçılıkla ilgili bilgiler vermesi ve uygulamalı stüdyo çekimi yapılmasıyla başladı. Gün boyunca süren çalışma, Geçitkale ve Serdarlı köylerinde insan, mekan ve doğa fotoğrafları çekilmesiyle tamamlandı.

16 Mart Cuma günü gerçekleştirilen "6. Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi"nde elde edilen fotoğraflar, 26 Mart 2018 tarihinde, Milli Kütüphane'de saat 10.30'da açılacak sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 54. Kütüphane Haftası boyunca açık kalacak serginin açılışında etkinliğe katılan öğretmen, fotoğrafçı ve öğrencilere katılım belgeleri verilecek.

9. Masal Günleri

Kültür Dairesi’nin her yıl Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde başlattığı “Masal Günleri” etkinliğinin ilk periyodu 24 Mart Cumartesi günü 10.30-11.30 saatleri arasında Lefkoşa’daki Milli Kütüphane’nin Çocuk Bölümü’nde yapılıyor. Bu yıl 9.’su yapılacak olan Masal Günleri etkinliği sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın aktif masal anlatımı ile başlayacak. Etkinlik, çocukların yaratıcılıklarını pekiştirmek amacıyla Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Memuru Resim-Seramik Sanatçısı Bedia Kale yönetiminde yapılacak resim çalışmasıyla tamamlanacak.

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek Masal Günleri etkinliğine, okul öncesi, ana okul ve ilkokul çağındaki çocuklar velileri ile birlikte katılıyor.

Çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamayı ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Masal Günleri etkinliği on beş günlük periyotlar halinde iki haftada bir Cumartesi günleri düzenleniyor.

Arzu eden tüm ortaokul öncesi yaştaki çocukların velileri ile birlikte katılabileceği 9. Masal Günleri etkinliğinin sonraki periyotları ise 7 ve 21 Nisan ile 5, 12 ve 26 Mayıs, son olarak da 9 Haziran tarihinde 10.30-11.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.