Galatasaray Avrupa’nın devlerini geride bıraktı



Ligin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in liderliği ile sona erdi. Ancak borsa tarafının ilk yarı lideri %73.7 oranında değerlenen hissesiyle Galatasaray Spor Kulübü oldu. Galatasaray hisse performansıyla Avrupa’daki rakiplerini de geride bıraktı.

19 Ağustos'ta Adanaspor-Bursaspor maçıyla başlayan Spor Toto Süper Ligi'nin ilk yarısı, 26 Aralık'ta Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle heyecanı kursağımızda kalacak şekilde tamamlandı. İlk yarıda Medipol Başakşehir güzel futboluyla 36 puan toplayarak liderliğini ilan etti. Türkiye'nin de başı çektiği birçok ülkede milyonlarca kişinin ilgisini çeken, futbolcu bonservislerinin el yaktığı, milyar dolarlık bilançolara sahip kulüplerin boy gösterdiği futbol endüstrisinin; finansal piyasaların derinleştiği ve küreselleştiği son yıllarda spor boyutunun yanında çarpıcı bir ekonomik boyutu da bulunuyor.





