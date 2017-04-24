57 yaşındaki ABD'li kadın astronottan çifte rekor

57 yaşındaki Dr. Peggy Whitson uzayda en uzun kalan ABD'li astronot oldu. Whitson ayrıca uzaya giden en yaşlı kadın olarak da tarihe geçti.

Dr. Whitson'ın kadın bir astronot olarak en çok uzay yürüyüşü yapan kişi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) yöneten ilk kadın olma gibi rekorları da bulunuyor.

Whitson son olarak uzayda 534 gün kalarak astronot Jeff Williams'ın rekorunu da kırdı.

ABD Başkanı Donald Trump ve kızı Ivanka'nın Dr. Whitson'ı arayarak tebrik etmesi bekleniyor.

Image captionUluslararası Uzay İstasyonu Twitter hesabında Dr. Whitson'un rekorunu kutladı.

Bu ay başında NASA astronotu Shane Kimbrough ISS'in komutasını Dr. Whitson'a devretmişti.

Kimbrough, "Dr. Whitson bir rekor daha kıracak. ISS'nin ilk kez çift zamanlı komutanı oluyor. Uzay İstasyonu, Peggy ile çok emin ellerde" dedi.

57 yaşındaki Dr. Whitson uzaya giden en yaşlı kadın olarak da kayıtlara geçti.

Image captionDr. Whitson Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Asla bitmeyeceğini umduğum yolculuklardan biri" dedi ve ona yardımcı olanlara teşekkür etti.

Iowa eyaletinde doğan Dr. Whitson'ın biyokimya eğitiminin ardından NASA bünyesinde üst düzey tıbbi ve araştırma pozisyonlarında çalışmıştı. Dr. Whitson 1996 yılında astronot adayı olarak seçilmişti.

Dr. Whitson ilk kez 2002 yılında uzaya gitmiş ve 2007 yılında ISS'in komutasını devralan ilk kadın astronot olmuştu.