HABER KIBRIS

Dilek Hanif Lösemili Çocuklar için defile düzenliyor

04/02/2017

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Dilek Hanif Lösemili Çocuklar için defile düzenliyor
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına bugün modacı Dilek Hanif’in defilesi var…

Merit International’ın ana sponsor olarak ev sahipliği yapacağı defile saat 19.00’da Merit Royal Otel’de gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, koreografisini Uğurkan Erez’in hazırlayacağı ve Çağla Şikel’in baş manken olarak podyuma çıkacağı defilede, perküsyon ustası Burhan Öcal ve DJ Murat Uncuoğlu’nun performansları da yer alacak. Defilede Dilek Hanif koleksiyonunu toplam 15 manken sunacak. 



TAGS: Dilek Hanif, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar, Kanserle Savaş Vakfı
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