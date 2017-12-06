Nokia 9'un fiyatı ve çıkış tarihi sızdı

3310'un yenilenen versiyonu ile adını bir kez daha duyuran Nokia, Nokia 9 ile sektördeki payını artırmayı hedefliyor.

Nokia'nın yeni amiral gemisi Nokia 9'un satışa çıkacağı tarih ve fiyatı internete sızdı. Sızıntıya göre, telefon 19 ocakta tanıtılacak.

Ürünün ABD fiyatı ise 560 dolar olacak. Peki Nokia 9'da kullanıcılara hangi özellikler sunulacak.

İşte cihazda olmasına kesin gözüyle bakılan özellikler...

5.5 inç QHD ekran

Snapdragon 835 yonga seti

6 GB RAM

IP67 derecesiyle (suya ve toza dayanıklı kasa)