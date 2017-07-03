5’li toplantı sona erdi

Kıbrıs sorununa 2 kurucu devlet esasına dayanan federal çözüm bulma amacıyla düzenlenen Kıbrıs Konferansı’nda bugünkü çalışmalar sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugünkü konferans ardından kongre merkezinden ayrılırken gazetecilerin "pozitif misiniz" sorusuna “Çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafların paket önerilerini sunduğu bugünkü toplantıyla ilgili bilgi verip, değerlendirme yapmak amacıyla siyasi parti başkan ve temsilcileriyle bir araya gelecek.

Akıncı, Crans-Montana’ya geldiğinde beri gelişmelerle ilgili bilgi vermek amacıyla siyasi partilerle bugüne kadar 3 toplantı yapmıştı.