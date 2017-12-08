HABER KIBRIS

6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi

Moskova'da yaşayan 6 yaşındaki Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından dünyanın en güzel kızı ilan edildi.

08/12/2017

6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi
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Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından keşfedildi.

MODA ŞOVLARINI KAÇIRMIYOR

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail tarafından dünyanın en güzel kızı olarak seçilen Kinyazeva, ülkesinde moda şovlarında yer alıyor.

ANNESİ PAYLAŞIYOR

6 yaşındaki modelin fotoğrafları ise, annesi tarafından Instagram hesaplarından paylaşılıyor.

6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi

6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi

6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi



TAGS: Anastasiya Kinyazeva
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