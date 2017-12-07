60 milyon dolarlık Bitcoin hack’lendi

Son dönemde artan fiyatı ile gündemde olan Bitcoin hacker’ların hedefinde. Bitcoin madenciliği yapanların en uğrak yerleri arasında gösterilen NiceHash hacker’ların siber saldırısına uğradı. Yapılan açıklamaya göre, bu siber saldırı sonucu toplam değeri en az 60 milyon dolar olan binlerce Bitcoin çalındı. Ancak kullanıcı hatası nedeniyle çöpe giden Bitcoin’lerin sayısı da oldukça fazla. Sabit disk ve benzeri cihazlar ile internetten uzak bir şekilde saklanabilen Bitcoin, yüklendiği cihaza erişim sağlanamadığında tabiri caizse çöp oluyor. Uzmanlar kullanıcı hatalarından dolayı bugüne kadar 30 milyar dolar Bitcoin’in çöpe gittiği tahmininde bulunuyor.