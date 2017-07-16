60’ında gelen bebek isyanı

Bir çiftin 20 yıllık uğraş sonucu sahip oldukları bebek mutluluk getirmedi. 60 yaşında doğuran kadının 68’lik kocası, bebek ağlamasına dayanamayıp evi terk etti.

'Trajikomik’ ayrılık, Sırbistan’da yaşandı. 20 yıldır çocuk sahibi olmayı hayal eden Atifa Ljajic ve kocası Serif Nokic, sonunda muratlarına erdi. Atifa, muhtemelen donör bir spermle hamile kaldı ve 60 yaşında bir kız bebek doğurdu. Hamileliği sırasında karısına tam destek veren 68 yaşındaki Serif Nokic ise, doğumun hemen ardından ‘pes’ etti. Bebeğin sürekli ağlamasına dayanamayan yaşlı koca, karısını ve kızını terk edip gitti.

Anne ve Alina adı verilen kız bebeğin durumu ise, terk edilmeleri hariç iyi. Anne Atifa, Alina’yı emekli maaşıyla tek başına büyüteceğini açıkladı. Atifa, “Ne olursa olsun, Serif gitsin ya da kalsın, Alina’yı en iyi şekilde yetiştirmek için mücadele edeceğim. Sadece onun için yaşayaşacağım. Biliyorum kolay olmayacak, ancak yardım etmek isteyen iyi insanlar olduğunu biliyorum” dedi.