O iddialara sert cevap! ‘Ne kadar saçma bir şey’

Çıkan dedikodunun ardından Gökçe Bahadır menajeri aracılığıyla, “Asla öyle bir şey yok. Ne saçma bir şey. Anlaşamadık ve karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık.” açıklamasını yaptı.

Ayrılığı instagram hesabından duyuran Efe Duru ise çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu, ‘Saçma sapan haberler. Dizide öpüşme yakınlaşma sahneleri bile yok. Diziyi izlemeyenler yorum yapıyorlar. Biz çok güzel bir yıl geçirdik ve yapamadık ayrıldık. ‘ dedi.

Gökçe Bahadır ve Mert Fırat, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde başrolü paylaşıyor.