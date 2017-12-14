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O iddialara sert cevap! ‘Ne kadar saçma bir şey’

“Ufak Tefek Cinayetler” dizisinin başarılı oyuncularından Gökçe Bahadır bir yıldır birlikte olduğu turizmci sevgilisi Efe Duru ile ayrılığının ardında rol arkadaşı Mert Fırat’la yakınlaşması olduğu iddia edildi.

14/12/2017

O iddialara sert cevap! ‘Ne kadar saçma bir şey’
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Çıkan dedikodunun ardından Gökçe Bahadır menajeri aracılığıyla, “Asla öyle bir şey yok. Ne saçma bir şey. Anlaşamadık ve karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık.” açıklamasını yaptı.  

O iddialara sert cevap ‘Ne kadar saçma bir şey’

Ayrılığı instagram hesabından duyuran Efe Duru ise çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu, ‘Saçma sapan haberler. Dizide öpüşme yakınlaşma sahneleri bile yok. Diziyi izlemeyenler yorum yapıyorlar. Biz çok güzel bir yıl geçirdik ve yapamadık ayrıldık.  ‘ dedi.

O iddialara sert cevap ‘Ne kadar saçma bir şey’

Gökçe Bahadır ve Mert Fırat, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde başrolü paylaşıyor.



TAGS: gökçe bahadır, magazin, efe duru
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